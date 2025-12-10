Tottenham Hotspur zachwycony byłym zawodnikiem Ekstraklasy. Chorwat w centrum uwagi

Tottenham Hotspur uważnie obserwuje rozwój Luki Vuskovicia podczas jego wypożyczenia do Hamburger SV. Fabrizio Romano ujawnił, że londyński klub jest bardzo zadowolony z występów byłego zawodnika Radomiaka.

Były zawodnik Radomiaka błyszczy w Niemczech

Tottenham Hotspur latem tego roku sprowadził Lukę Vuskovicia z Hajduka Split za 11 milionów euro. 18-letni Chorwat w trakcie sezonu 2023/24 był wypożyczony do Radomiaka Radom, gdzie w 14 meczach PKO BP Ekstraklasy strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę.

Obecnie Vusković występuje w Hamburger SV, dokąd został wypożyczony do końca sezonu. W 13. kolejce 1. Bundesligi zdobył fenomenalnego gola piętą w meczu z Werderem Brema (3:2), który został szeroko komentowany w Niemczech. Dotychczas w barwach HSV rozegrał 13 spotkań i strzelił 2 gole, potwierdzając rosnącą wartość i wielki talent.

Według Fabrizio Romano, Tottenham uważnie monitoruje rozwój Vuskovicia w Niemczech. Dziennikarz podkreśla, że londyński klub wiąże z młodym obrońcą poważne plany, a po powrocie do Premier League może otrzymać szansę w pierwszym zespole Spurs.

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 7, 2025

Vusković posiada kontrakt z Tottenhamem do połowy 2030 roku. W czerwcu tego roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Chorwacji, rozgrywając dwa mecze. Jego obecna wartość rynkowa według Transfermarkt.de wynosi 18 milionów euro.

Z pewnością stoper liczy także na wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Chorwaci w fazie grupowej zmierzą się z Anglią, Panamą oraz Ghaną.