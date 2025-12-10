Tottenham Hotspur zachwycony byłym zawodnikiem Ekstraklasy. Chorwat w centrum uwagi

17:36, 10. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Tottenham Hotspur uważnie obserwuje rozwój Luki Vuskovicia podczas jego wypożyczenia do Hamburger SV. Fabrizio Romano ujawnił, że londyński klub jest bardzo zadowolony z występów byłego zawodnika Radomiaka.

Thomas Frank
Obserwuj nas w
MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Były zawodnik Radomiaka błyszczy w Niemczech

Tottenham Hotspur latem tego roku sprowadził Lukę Vuskovicia z Hajduka Split za 11 milionów euro. 18-letni Chorwat w trakcie sezonu 2023/24 był wypożyczony do Radomiaka Radom, gdzie w 14 meczach PKO BP Ekstraklasy strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę.

Obecnie Vusković występuje w Hamburger SV, dokąd został wypożyczony do końca sezonu. W 13. kolejce 1. Bundesligi zdobył fenomenalnego gola piętą w meczu z Werderem Brema (3:2), który został szeroko komentowany w Niemczech. Dotychczas w barwach HSV rozegrał 13 spotkań i strzelił 2 gole, potwierdzając rosnącą wartość i wielki talent.

Według Fabrizio Romano, Tottenham uważnie monitoruje rozwój Vuskovicia w Niemczech. Dziennikarz podkreśla, że londyński klub wiąże z młodym obrońcą poważne plany, a po powrocie do Premier League może otrzymać szansę w pierwszym zespole Spurs.

Vusković posiada kontrakt z Tottenhamem do połowy 2030 roku. W czerwcu tego roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Chorwacji, rozgrywając dwa mecze. Jego obecna wartość rynkowa według Transfermarkt.de wynosi 18 milionów euro.

Z pewnością stoper liczy także na wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Chorwaci w fazie grupowej zmierzą się z Anglią, Panamą oraz Ghaną.

POLECAMY TAKŻE

Cristian Chivu
Inter Mediolan poluje na gwiazdę Tottenhamu. Chce wykorzystać kryzys
Thomas Frank
Tottenham Hotspur rusza po napastnika. Ciekawy plan giganta
Marcus Rashford
Marcus Rashford rozchwytywany. Chce go kolejna potęga