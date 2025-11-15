Tottenham Hotspur szykuje transfer pomocnika. W grze 60 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Takefusa Kubo na celowniku Tottenhamu

Tottenham Hotspur odniósł tylko jedno zwycięstwo w czterech ostatnich meczach Premier League, ale wciąż utrzymuje się na wysokiej 5. pozycji w tabeli. W nadchodzącym zimowym oknie transferowym Thomas Frank planuje wzmocnić ofensywę zespołu, a jednym z zawodników znajdujących się na liście życzeń londyńczyków jest reprezentant Francji.

Teraz klub z północnego Londynu zwrócił uwagę także na japońskiego skrzydłowego. Na radarze znajduje się Takefusa Kubo z Realu Sociedad. Według „Football Insider”, piłkarz może być dostępny za około 60 milionów euro. Zainteresowanie zawodnikiem wynika nie tylko z jego umiejętności technicznych, ale również wszechstronności. 24-latek może występować zarówno w środku pola, jak i na skrzydłach.

Dodatkowo transfer Kubo może przynieść korzyści finansowe dla klubu, zwłaszcza w zakresie zwiększenia przychodów z rynku azjatyckiego, z którego od lat czerpie znaczące zyski. Co ciekawe, Japończyk był wcześniej łączony z Liverpoolem oraz Aston Villą.

Takefusa Kubo dołączył do Realu Sociedad latem 2022 roku z Realu Madryt, który nie widział dla niego miejsca w pierwszej drużynie. Wcześniej zawodnik szkolił się w młodzieżowych zespołach Barcelony. W bieżącym sezonie reprezentant Japonii zdobył już jedną bramkę w 10 występach w La Ligi. Jego kontrakt w zespole z San Sebastian obwiązuje do czerwca 2029 roku.