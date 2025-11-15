Tottenham Hotspur chce francuskiego skrzydłowego. Klub szykuje się do rozmów

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Maghnes Akliouche celem transferowym Tottenhamu

Tottenham Hotspur zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli Premier League, a przed listopadową przerwą reprezentacyjną zremisował u siebie z Manchesterem United (2:2). Drużyna Thomasa Franka pozostaje niepokonana w fazie ligowej Ligi Mistrzów, gdzie z dorobkiem ośmiu punktów plasuje się na solidnej 10. pozycji. Londyńczycy już teraz myślą o wzmocnieniach w zimowym oknie transferowym, które zbliża się wielkimi krokami.

Jednym z głównych kandydatów do zasilenia szeregów Tottenhamu jest Maghnes Akliouche z AS Monaco. 23-letni skrzydłowy od dłuższego czasu znajduje się na radarze skautów z północnego Londynu. Ostatnio Akliouche został ponownie uważnie obserwowany podczas meczu eliminacji mistrzostw świata 2026, w którym Francja zmierzyła się z Ukrainą. Zawodnik wszedł z ławki rezerwowych i rozegrał 23 minuty na Parc des Princes, pozostawiając dobre wrażenie swoim dynamicznym stylem gry.

W klubie panuje przekonanie, że Akliouche należy do najbardziej obiecujących francuskich talentów. Do pierwszego zespołu Monaco przebijał się stopniowo, lecz konsekwentnie, stając się ważnym ogniwem drużyny. W tym sezonie skrzydłowy zdobył już trzy bramki i zanotował trzy asysty w 15 występach.

Akliouche od dawna znajduje się na liście życzeń Tottenhamu. Klub próbował sprowadzić Francuza już w letnim oknie transferowym, ale rozmowy nie został sfinalizowane. Obecnie jego rynkowa wartość szacowana jest przez serwis Transfermarkt.de na 45 milionów euro. Decyzja o ewentualnym transferze reprezentanta Trójkolorowych zapadnie w nadchodzących tygodniach.