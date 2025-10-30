Tottenham Hotspur rozważa hitowy transfer. Na stole 70 mln funtów

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Samu Aghehowa na radarze Tottenhamu

Tottenham Hotspur nie zwalnia tempa w poszukiwaniu wzmocnień w linii ataku. Jak informuje portal „TEAMtalk”, londyńczycy bacznie obserwują Samu Aghehowę z FC Porto. Problemem w ewentualnym transferze hiszpańskiego napastnika może być jednak zaporowa cena. Portugalski klub chce otrzymać snajpera co najmniej 70 milionów funtów, a rozmowy zapowiadają się na wyjątkowo skomplikowane.

Samu Aghehowa to jedno z najgorętszych nazwisk w Europie. Hiszpan, który trafił do FC Porto latem 2024 roku po nieudanym transferze do Atletico Madryt, błyskawicznie stał się kluczową postacią zespołu. W barwach Smoków zdobył już 36 bramek w 56 występach we wszystkich rozgrywkach.

Jego kontrakt zawiera klauzulę odstępnego w wysokości 100 milionów euro. To nadal ogromna suma, nawet jak na realia Premier League. W zimowym oknie transferowym Tottenham może poszukać tańszych opcji do ataku. FC Porto nie zamierza za wszelką cenę pozbywać się swojej największej gwiazdy w środku sezonu, szczególnie gdy walczy o mistrzostwo Portugalii i awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Dodatkowym wyzwaniem dla „Kogutów” jest obecna sytuacja kadrowa. Klub niedawno sprowadził Randala Kolo Muaniego, a do gry po kontuzji wkrótce wróci Dominic Solanke. Oznacza to, że menedżer Thomas Frank ma już szeroki wybór w ataku. Wiele wskazuje, że w styczniu z klubem może pożegnać się Richarlison, który jest łączony z Evertonem.