Richarlison chce zmienić klub. Możliwy wielki transfer wewnątrz Premier League

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Everton ponownie zainteresowany Richarlisonem

Richarlison występuje w Tottenhamie Hotspur od 2022 roku, kiedy to londyński klub sprowadził brazylijskiego napastnika z Evertonu za 58 milionów euro. Najlepszym sezonem 28-latka był 2023/24, kiedy w rozgrywkach Premier League zdobył 11 bramek. Obecny kontrakt snajpera wygasa w połowie 2027 roku.

W bieżącej kampanii 54-krotny reprezentant Canarinhos strzelił trzy gole, ale coraz wyraźniej sygnalizuje możliwość zmiany barw klubowych. Według doniesień serwisu „TEAMtalk”, Everton ponownie planuje sprowadzenie Richarlisona w zimowym oknie transferowym. W przypadku atrakcyjnej oferty ze strony The Toffees, sprzedaż zawodnika nie byłaby zaskoczeniem.

Zmiana otoczenia może być korzystna również dla samego Richarlisona. Powrót do Evertonu, gdzie rozegrał najlepsze mecze w swojej karierze, może pozwolić mu odzyskać formę. Brazylijczyk dobrze zna klub i jego środowisko, co może przyspieszyć wprowadzenie do pierwszego składu.

Tottenham nie odzyska pełnej kwoty, jaką zapłacił za piłkarza, i prawdopodobnie będzie musiał pogodzić się z częściową stratą finansową. Jeśli Everton zdoła sfinalizować transfer, Richarlison może stać się kluczowym wzmocnieniem drużyny w drugiej części sezonu. Ekipa Davida Moyesa liczy na walkę o miejsce w czołówce Premier League.