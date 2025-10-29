McTominay znów w Premier League? Wpadł gigantowi w oko

Scott McTominay po przenosinach do Włoch stał się zdecydowanie lepszym piłkarzem. Jego rozwój śledzi Tottenham, który chce go znowu ściągnąć do Premier League - informuje "TEAMtalk".

fot. Agostino Gemito Na zdjęciu: Scott McTominay

McTominay zamieni Napoli na Tottenham? Najwcześniej latem

Scott McTominay od początku piłkarskiej kariery był związany z Manchesterem United. Na Old Trafford spędził wiele lat, choć nigdy tak naprawdę nie zapracował na prawdziwe uznanie wśród kibiców. Miewał lepsze momenty, ale na ogół nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Z tego właśnie powodu w 2024 roku Czerwone Diabły z niego zrezygnowały, sprzedając do Napoli za 30 milionów euro. W momencie transferu wydawało się, że to Włosi wyjdą gorzej na tej transakcji, ale zmiana otoczenia wyszła pomocnikowi na dobre.

McTominay okazał się w minionym sezonie kluczową postacią dla Napoli, pomagając w zdobyciu mistrzostwa Włoch. Został również uznany najlepszym zawodnikiem Serie A i doczekał się nominacji do plebiscytu Złotej Piłki. Ta przemiana była oczywiście szokiem, a kibice Manchesteru United nie dowierzali, że Szkot może prezentować aż tak wysoki poziom.

Obecna kampania również zaczęła się dla McTominaya nieźle. Ma już na koncie cztery trafienia oraz asystę, czym potwierdził, że ostatnie miesiące nie były przypadkowe. Jego rozwój w Serie A z uwagą śledzi Tottenham, który chciałby ponownie ściągnąć go do Premier League. Ta operacja z pewnością nie będzie należeć do łatwych, gdyż Napoli nie wyobraża sobie jego odejścia, zwłaszcza w trakcie sezonu. Sam McTominay również nie naciska na transfer, gdyż w Neapolu czuje się doceniany.