Tottenham finalizuje transfer. Gigant sprzeda napastnika

07:52, 6. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Fabrizio Romano

Tottenham może sprzedać swojego napastnika. Jak podaje Fabrizio Romano, Alejo Veliz przeniesie się do brazylijskiej EC Bahia.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Alejo Veliz odchodzi. Tottenham pozbędzie się niewypału

Tottenham Hotspur doszedł do porozumienia z brazylijską EC Bahią w sprawie sprzedaży Alejo Veliza. Według doniesień wszystko zostało już ustalone. Kwota transferu ma wynieść około 9 milionów euro plus bonusy uzależnione od występów. W konsekwencji Argentyńczyk definitywnie zakończy swoją przygodę w północnym Londynie.

Napastnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Rosario Central, czyli klubie, którego jest wychowankiem i chce dokończyć ten etap przed przeprowadzką do Brazylii. Dlatego badania medyczne oraz oficjalne podpisanie umowy zaplanowano na czerwiec bieżącego roku.

22-latek trafił do Spurs w 2023 roku jako jeden z najbardziej obiecujących talentów Ameryki Południowej. Mimo to jego czas w Anglii nie potoczył się tak, jak tego oczekiwano. W rzeczywistości otrzymywał niewiele minut, a jego jedyny gol padł w przegranym meczu ligowym.

Wypożyczenia do Sevilli oraz Espanyolu też nie przyniosły przełomu. Dlatego angielski gigant zdecydował się na sprzedaż młodego zawodnika. EC Bahia zajęła w zeszłym sezonie 7. miejsce w brazylijskiej Serie A.

