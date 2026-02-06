Tottenham finalizuje transfer. Gigant sprzeda napastnika

Alejo Veliz odchodzi. Tottenham pozbędzie się niewypału
Tottenham Hotspur doszedł do porozumienia z brazylijską EC Bahią w sprawie sprzedaży Alejo Veliza. Według doniesień wszystko zostało już ustalone. Kwota transferu ma wynieść około 9 milionów euro plus bonusy uzależnione od występów. W konsekwencji Argentyńczyk definitywnie zakończy swoją przygodę w północnym Londynie.
Napastnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Rosario Central, czyli klubie, którego jest wychowankiem i chce dokończyć ten etap przed przeprowadzką do Brazylii. Dlatego badania medyczne oraz oficjalne podpisanie umowy zaplanowano na czerwiec bieżącego roku.
22-latek trafił do Spurs w 2023 roku jako jeden z najbardziej obiecujących talentów Ameryki Południowej. Mimo to jego czas w Anglii nie potoczył się tak, jak tego oczekiwano. W rzeczywistości otrzymywał niewiele minut, a jego jedyny gol padł w przegranym meczu ligowym.
Wypożyczenia do Sevilli oraz Espanyolu też nie przyniosły przełomu. Dlatego angielski gigant zdecydował się na sprzedaż młodego zawodnika. EC Bahia zajęła w zeszłym sezonie 7. miejsce w brazylijskiej Serie A.
