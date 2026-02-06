Tottenham finalizuje transfer. Gigant sprzeda napastnika

Tottenham może sprzedać swojego napastnika. Jak podaje Fabrizio Romano, Alejo Veliz przeniesie się do brazylijskiej EC Bahia.

Alejo Veliz odchodzi. Tottenham pozbędzie się niewypału

Tottenham Hotspur doszedł do porozumienia z brazylijską EC Bahią w sprawie sprzedaży Alejo Veliza. Według doniesień wszystko zostało już ustalone. Kwota transferu ma wynieść około 9 milionów euro plus bonusy uzależnione od występów. W konsekwencji Argentyńczyk definitywnie zakończy swoją przygodę w północnym Londynie.

Napastnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Rosario Central, czyli klubie, którego jest wychowankiem i chce dokończyć ten etap przed przeprowadzką do Brazylii. Dlatego badania medyczne oraz oficjalne podpisanie umowy zaplanowano na czerwiec bieżącego roku.

22-latek trafił do Spurs w 2023 roku jako jeden z najbardziej obiecujących talentów Ameryki Południowej. Mimo to jego czas w Anglii nie potoczył się tak, jak tego oczekiwano. W rzeczywistości otrzymywał niewiele minut, a jego jedyny gol padł w przegranym meczu ligowym.

Wypożyczenia do Sevilli oraz Espanyolu też nie przyniosły przełomu. Dlatego angielski gigant zdecydował się na sprzedaż młodego zawodnika. EC Bahia zajęła w zeszłym sezonie 7. miejsce w brazylijskiej Serie A.

