Barcelona wzmocni obronę. Gwiazda Premier League łączona z transferem

Cristian Romero jest zdecydowany na zmianę klubu. Gwiazdę Tottenhamu łączy się z transferem do Barcelony, która poszukuje wzmocnień defensywy - informuje "Mundo Deportivo".

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Hansi Flick

Tottenham straci gwiazdę? Myśli o niej Barcelona

Cristian Romero jest rozczarowany kolejnym słabym sezonem Tottenhamu. Nie może pogodzić się z sytuacją, w której drużyna znów gra poniżej oczekiwań i nie stać ją nawet na walkę o pierwszą czwórkę Premier League. Argentyńczyk uważa, że mógłby grać dla zespołu, który rywalizuje o najwyższe cele. W tym momencie zakłada, że to jego ostatnie miesiące w ekipie Kogutów. Latem będzie dążył do transferu.

Kontrakt Romero obowiązuje do 2029 roku, więc nie będzie łatwo go wyciągnąć. Tottenham z pewnością zażyczy sobie za niego dużych pieniędzy, choć wiele zależy też od tego, jak bardzo gwiazdor będzie naciskał na zmianę otoczenia. Faworytem w wyścigu o jego podpis ma być Real Madryt – piłkarz chce trafić na Santiago Bernabeu.

Jego nazwisko po raz kolejny jest łączone również z Barceloną. Hansi Flick liczy, że latem do zespołu trafi jakościowy środkowy obrońca. Nie jest zadowolony z sytuacji, która powstała po odejściu Inigo Martineza – brakuje bowiem gracza, który stworzy podstawowy duet z Pau Cubarsim. Zawodził dotąd Ronald Araujo, a Andreas Christensen zbyt często pauzuje.

Swego czasu Barcelona pracowała nad jego transferem, choć do tego ostatecznie nie doszło. Obecnie jego kandydatura jest rozpatrywana pod kątem letniej transakcji.