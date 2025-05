Tottenham Hotspur dołączył do walki z Arsenalem o transfer. Na celowniku londyńskich ekip znalazł się Benjamin Sesko. Za gwiazdę RB Lipska trzeba zapłacić około 60 milionów funtów - podaje "Fichajes".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Benjamin Sesko na celowniku również Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur w miniony czwartek sięgnął po wielkie trofeum. Podopieczni Ange’a Postecoglou pokonali Manchester United w finale Ligi Europy (1:0). Bohaterem rywalizacji został Brennan Johnson, autor zwycięskiego trafienia. Władze londyńskiego klubu tymczasem już myślą o wzmocnieniach, których mogą dokonać w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że Tottenham Hotspur dołącza do walki o rozchwytywanego gracza. Popularne Koguty bowiem włączyły się do rywalizacji o gwiazdę Bundesligi. W kręgu zainteresowań triumfatora Ligi Europy znalazł się Benjamin Sesko, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska. Warto zaznaczyć, że słoweński napastnik znajduje się również na radarze Arsenalu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Benjamina Sesko. RB Lipsk bowiem nie tak łatwo odda swoją gwiazdę. Niemiecki klub wycenia reprezentanta Słowenii na 60 milonów funtów. Taką kwotę zatem będą musiały wyłożyć na stół londyńskie zespoły.

Benjamin Sesko zakończył zmagania w sezonie 2024/25. Reprezentant Słowenii rozegrał 45 spotkań w barwach RB Lipska. W tym czasie udało się mu zgromadzić na koncie aż 21 trafień, a także sześć asyst.