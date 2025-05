Sukces nie uratuje Postecoglou? Piłkarze Tottenhamu w to wątpią

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Postecoglou zostanie zwolniony? Szatnia Tottenhamu tak myśli

Tottenham w Premier League zaliczył absurdalnie słaby sezon, kończąc go tylko nad trzema spadkowiczami. Jeśli polegnie w ostatniej kolejce z Brighton, będzie mieć na koncie aż 22 ligowe porażki – to absolutny rekord, biorąc pod uwagę, że drużyna z takim bilansem utrzyma się w elicie. Mimo tego, kampanię poniekąd można zaliczyć do udanych, bowiem po wielu latach udało się zakończyć niekorzystną serię bez trofeum. W środę Koguty ograły Manchester United w finale Ligi Europy, co oznacza, że w przyszłym sezonie wystąpią w Lidze Mistrzów.

Przed działaczami Tottenhamu bardzo trudna decyzja. Dyspozycja piłkarzy w lidze sugeruje, że Ange Postecoglou zupełnie do nich nie trafia i nie jest odpowiednią osobą do pełnienia funkcji trenera. Z drugiej strony, udało mu się dotrzymać słowa i dołożyć ważne trofeum do gabloty. Po finałowym zwycięstwie szkoleniowiec stwierdził, że byłby rozczarowany zwolnieniem.

Jaka będzie przyszłość Postecoglou? „Daily Express” twierdzi, że w szatni panuje przekonanie, że ten nie będzie kontynuował pracy. Zawodnicy doceniają zdobyte trofeum, ale czują, że Tottenham i tak zdecyduje się zwolnić Australijczyka.

Postecoglou dołączył do Tottenhamu latem 2023 roku. Debiutancki sezon był obiecujący, ale po nim nastąpił znaczący spadek formy zespołu.