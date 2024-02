Jean-Clair Todibo to jeden z lepszych obrońców tego sezonu Ligue 1. Graczem Nicei interesują się wielkie marki. Decyzja w sprawie przyszłości ma nadejść dopiero latem.

Źródło: The Mirror

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo może latem wybierać w wielu ofertach

Obrońca Nicei rozgrywa świetny sezon i jest rozchwytywany

Sam zainteresowany nie zamierza podejmować pochopnej decyzji

Todibo nie wyklucza dalszej gry w Nicei

Jean-Clair Todibo rozgrywa świetny sezon, będąc czołowym defensorem w całej Ligue 1. Jego usługami interesują się przede wszystkim ekipy z Premier League. Opcja transferu pojawiła się zimą, lecz Nicea nie chciała osłabiać się w trakcie rozgrywek. Sam zawodnik również zapragnął dokończyć sezon w obecnej drużynie, a dopiero później podjąć ewentualne kroki.

Były gracz Barcelony ma świadomość, że jest w wysokiej formie, co przekłada się na opcje transferowe. Na listach życzeń mają go między innymi Manchester United, Chelsea czy Tottenham. Francuz nie wyklucza natomiast, że pozostanie w Nicei. Z decyzją wstrzymuje się jednak do lata.

– Razem z Nicea rozgrywamy świetny sezon. Nie zajmuję sobie niczym innym głowy. Gdyby tak było, byłaby to dla mnie i drużyny bardzo trudna sytuacja. Czuję się naprawdę dobrze. Co wydarzy się latem? Zobaczymy.

– Nie wybiegam myślami w przyszłość. W piłce nożnej wszystko dzieje się szybko, nigdy nie wiesz, co może nadejść. Z decyzją poczekam do lata. Jeśli zostanę, ogłoszę to. Podobnie w przypadku decyzji o transferze – deklaruje Todibo.

