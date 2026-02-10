DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Blanco

Girona z nowym bramkarzem. Za ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen doznał poważnego urazu mięśniowego. Golkiper wypożyczony z Barcelony mierzy się z kontuzją mięśniową, która wymagała operacji. Reprezentant Niemiec będzie pauzował około trzy miesiące. Wobec problemów 33-latka, Girona postanowiła sprowadzić kolejnego bramkarza.

Szeregi Blanc-i-vermells zasilił Ruben Blanco. Wychowanek Celty Vigo trafił na Estadi Montilivi jako wolny zawodnik, ponieważ 19 stycznia rozwiązał kontrakt wiążący go z Olympique Marsylia. W szeregach Les Phocéens występował od lata 2022 roku – najpierw na zasadzie wypożyczenia, które po roku zamieniło się w transfer definitywny.

Ruben Blanco, który podpisał umowę ważną do 30 czerwca, w tym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu. Natomiast w całej swojej karierze zaliczył 121 spotkań w La Liga, 17 w Copa del Rey, osiem w Ligue 1, dwa w Coupe de France, a także łącznie sześć w europejskich pucharach.