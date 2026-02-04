Marc-Andre ter Stegen nie notuje najlepszej passy. Niemiec niedawno zadebiutował w Gironie, a już żegna się z boiskiem na kilka miesięcy. Klub poinformował o planowanej operacji golkipera.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen wypada na dłużej

Ile występów w tym sezonie zanotował Marc-Andre ter Stegen? Trzy. Reprezentant Niemiec rozegrał jedno spotkanie w koszulce Barcelony i dwa w barwach Girony, do której jest wypożyczony. W swoich drugim starciu w szeregach Blanc-i-vermells doznał poważnej kontuzji.

Klub z Estadi Montilivi poinformował, że doświadczony golkiper będzie musiał poddać się operacji. – Marc-André ter Stegen w piątek przejdzie operację ścięgna udowego, którego kontuzji doznał w meczu z Realem Oviedo. Następnie zostanie ustalony czas jego nieobecności – czytamy w oficjalnym komunikacie.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC:



Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa. pic.twitter.com/709TVIQUrn — Girona FC (@GironaFC) February 4, 2026

Wszystko wskazuje na to, że 33-latek nie będzie zdolny do gry przez około trzy miesiące. Jego pauza może przedłużyć się o kolejnych 30 dni. To oznacza, że wróci on na boisko dopiero w maju. W ten sposób jego szanse na wyjazd na Mistrzostwa Świata 2026 wyraźnie zmalały.



