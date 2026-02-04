Ter Stegen wypada na dłużej
Ile występów w tym sezonie zanotował Marc-Andre ter Stegen? Trzy. Reprezentant Niemiec rozegrał jedno spotkanie w koszulce Barcelony i dwa w barwach Girony, do której jest wypożyczony. W swoich drugim starciu w szeregach Blanc-i-vermells doznał poważnej kontuzji.
Klub z Estadi Montilivi poinformował, że doświadczony golkiper będzie musiał poddać się operacji. – Marc-André ter Stegen w piątek przejdzie operację ścięgna udowego, którego kontuzji doznał w meczu z Realem Oviedo. Następnie zostanie ustalony czas jego nieobecności – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Wszystko wskazuje na to, że 33-latek nie będzie zdolny do gry przez około trzy miesiące. Jego pauza może przedłużyć się o kolejnych 30 dni. To oznacza, że wróci on na boisko dopiero w maju. W ten sposób jego szanse na wyjazd na Mistrzostwa Świata 2026 wyraźnie zmalały.