To cel Realu Madryt na 2026 rok. Klub marzy o tym transferze

17:14, 1. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Real Madryt jest przekonany, że Keen Smit to idealny kandydat do wzmocnienia środka pola. Holender uchodzi za główny cel transferowy na 2026 rok - informuje "AS".

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. Associated Press Na zdjęciu: Florentino Perez

Real postawi na utalentowanego piłkarza. To nowy lider środka pola?

Real Madryt przed sezonem skupił się na przebudowie defensywy. Sprowadził trzech nowych zawodników – Deana Huijsena, Alvaro Carrerasa oraz Trenta Alexandra-Arnolda – a Xabi Alonso naciskał na przynajmniej jeden transfer więcej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Królewscy byli łączeni z Ibrahimą Konate, Dayotem Upamecano czy Williamem Salibą, ale żaden z tych pomysłów nie został zrealizowany. Hiszpański trener liczył również na wzmocnienie środka pola, sugerując, że brak następcy Toniego Kroosa odbił się negatywnie na wynikach w poprzedniej kampanii.

Królewscy rozpatrywali kilka kandydatur, ale szybko się z tego wycofali. Odłożyli temat wzmocnień środka pola na 2026 rok. „AS” informuje, że celem na najbliższe miesiące jest pozyskanie Keesa Smita. To właśnie 19-latek został uznany za idealny transfer do tej formacji i jej lidera na kolejne sezony.

Mimo młodego wieku, Holender już teraz dysponuje świetnymi umiejętnościami, a do tego ma olbrzymi potencjał. Real Madryt widzi w nim piłkarza, który ukształtuje nowy model gry w tej formacji i okaże się właśnie następcą Kroosa, bez którego drużyna wciąż cierpi.

Sprowadzenie Smita wiąże się z wielkim wysiłkiem. Najpierw trzeba pokonać poważną konkurencję, a następnie zapłacić AZ Alkmaar minimum 60 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Realu Madryt
Real Madryt zaplanował ruchy transferowe. Nie będzie więcej gwiazd
Vinícius Júnior (Real Madryt - Sevilla FC)
Vinicius zmienił zdanie. Przełomowy moment w negocjacjach
Xabi Alonso (Real Madryt - Sevilla)
Alonso ma konkretny plan. Tak Real zagra bez Mbappe