To cel Realu Madryt na 2026 rok. Klub marzy o tym transferze

Real Madryt jest przekonany, że Keen Smit to idealny kandydat do wzmocnienia środka pola. Holender uchodzi za główny cel transferowy na 2026 rok - informuje "AS".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Florentino Perez

Real postawi na utalentowanego piłkarza. To nowy lider środka pola?

Real Madryt przed sezonem skupił się na przebudowie defensywy. Sprowadził trzech nowych zawodników – Deana Huijsena, Alvaro Carrerasa oraz Trenta Alexandra-Arnolda – a Xabi Alonso naciskał na przynajmniej jeden transfer więcej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Królewscy byli łączeni z Ibrahimą Konate, Dayotem Upamecano czy Williamem Salibą, ale żaden z tych pomysłów nie został zrealizowany. Hiszpański trener liczył również na wzmocnienie środka pola, sugerując, że brak następcy Toniego Kroosa odbił się negatywnie na wynikach w poprzedniej kampanii.

Królewscy rozpatrywali kilka kandydatur, ale szybko się z tego wycofali. Odłożyli temat wzmocnień środka pola na 2026 rok. „AS” informuje, że celem na najbliższe miesiące jest pozyskanie Keesa Smita. To właśnie 19-latek został uznany za idealny transfer do tej formacji i jej lidera na kolejne sezony.

Mimo młodego wieku, Holender już teraz dysponuje świetnymi umiejętnościami, a do tego ma olbrzymi potencjał. Real Madryt widzi w nim piłkarza, który ukształtuje nowy model gry w tej formacji i okaże się właśnie następcą Kroosa, bez którego drużyna wciąż cierpi.

🚨 Real Madrid's top candidate for the 2026 midfield signing is Kees Smit.



The club believes they need a player that can "generate football" in midfield, and they believe Kees Smit fits perfectly, due to his age and quality. @diarioas pic.twitter.com/lgcyYNgZ9I — Madrid Zone (@theMadridZone) January 1, 2026

Sprowadzenie Smita wiąże się z wielkim wysiłkiem. Najpierw trzeba pokonać poważną konkurencję, a następnie zapłacić AZ Alkmaar minimum 60 milionów euro.