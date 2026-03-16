Pietuszewski odejdzie w lecie? Farioli nie ma wątpliwości

08:31, 16. marca 2026
Źródło: A Bola

Oskar Pietuszewski notuje fantastyczne wejście do drużyny, co rodzi plotki o szybkim transferze. W tej kwestii wypowiedział się Francesco Farioli. Trener Porto dał jasną deklarację.

Maciej Rogowski/ PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski pewny swojej przyszłości. Farioli potwierdza

Porto rozbiło Moreirense 3:0, a jednym z bohaterów meczu na Estadio do Dragao był Oskar Pietuszewski. Młodzieżowy reprezentant Polski w 25. minucie wpisał się na listę strzelców. Po ostatnim gwizdku Francesco Farioli nie uniknął pytań o nastolatka, w tym także o jego przyszłość.

– Dopiero co do nas dołączył, musimy dać mu spokój, będzie miał czas na zmianę klubu. Wszystkie bramki strzelili młodzi zawodnicy. Gramy wieloma interesującymi młodymi graczami, którzy mają przed sobą świetlaną przyszłość, jeśli zachowają tę samą mentalność, szybkość i intensywność. Najważniejsze jest, abyśmy byli bardzo spokojni i skoncentrowani. Pod tym względem Oskar również jest znakomity. Ma wsparcie Kiwiora i Bednarka, którzy pomagają mu zachować równowagę. Pietuszewski stoi u progu wielkiej kariery. Jeśli chodzi o transfery, to mamy na to czas, ale nie ma wątpliwości, że Oskar zostanie tutaj, aby pomóc nam poprawić wyniki w przyszłym sezonie – przyznał szkoleniowiec Porto.

Farioli wypowiedział się także na temat stanu zdrowia swojego podopiecznego. Pietuszewski opuścił boisko już w 55. minucie meczu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości