Pietuszewski znów błysnął! Porto z Polakami w składzie z pewnym zwycięstwem [WIDEO]

Porto w niedzielny wieczór zagrało ligowe spotkanie przeciwko Moreirense. Smoki wygrały 3:0, a jedną z bramek zdobył Oskar Pietuszewski.

Pietuszewski z kolejnym golem! FC Porto wygrywa 3:0

Porto w niedzielny wieczór zagrało ligowe spotkanie przeciwko Moreirense, a więc drużyną ze środka tabeli. Francesco Farioli wystawił w pierwszym składzie wszystkich trzech Polaków. Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski i spółka pewnie weszli w ten mecz.

W 14. minucie gospodarze przeprowadzili skuteczną akcję. Najpierw piłkę w siatce próbował umieścić 17-letni Polak, ale golkiper zdołał obronić. Jednak po dobitce Gabriego Veigi Porto wyszło na prowadzenie.

𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐎𝐓𝐖𝐈𝐄𝐑𝐀 𝐖𝐘𝐍𝐈𝐊 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔! ⚽✅



Najpierw próbował 🇵🇱 Oskar Pietuszewski, ale do zdobycia bramki potrzebna była dobitka Gabriego Veigi. 🎯 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/JAJmDwomCh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 15, 2026

Były zawodnik Jagiellonii Białystok zdołał dopiąć swego kilka minut później. Młody skrzydłowy przyjął dośrodkowanie od Victora Froholdta w polu karnym, rozejrzał się i pewnie przymierzył, podwyższając wynik spotkania na 2:0.

🇵🇱 𝐎𝐒𝐊𝐀𝐀𝐀𝐑 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐄𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈!!! ⚽💥



Chłopaku, co Ty robisz?! 🤯 Kolejny gol naszego skrzydłowego, on jest nie-sa-mo-wi-ty! 😍 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/vWlX8lYtsr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 15, 2026

W następnych minutach Pietuszewski miał dwie całkiem dobre sytuacje, jednak nie zdołał umieścić piłki w bramce. Polak opuścił boisko w 56. minucie, ponieważ prawdopodobnie nabawił się jakiegoś urazu. Kibice z pewnością mają nadzieję, że nie jest to nic groźnego.

W 81. minucie gola na 3:0 zdobył William Gomes, a Froholdt zanotował swoją drugą asystę w tym starciu.

𝐖𝐈𝐋𝐋𝐈𝐀𝐌 𝐆𝐎𝐌𝐄𝐒, 𝐁𝐎𝐎𝐌! 💣



Piękne trafienie na 3:0 dla Porto! 🚀 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/1f2smui7kt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 15, 2026

Porto po tym meczu powiększa przewagę nad drugim Sportingiem do siedmiu punktów, jednak ma o jeden rozegrane spotkanie więcej. W czwartek podopiecznych Farioliego czeka rewanżowe starcie z VfB Stuttgart w Lidze Europy. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem portugalskiego giganta 2:1. Z kolei w niedzielę zagrają z Bragą, która w lidze zajmuje 4. miejsce, więc może być to ciekawa rywalizacja.