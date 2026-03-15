Pietuszewski znów błysnął! Porto z Polakami w składzie z pewnym zwycięstwem [WIDEO]

Pietuszewski z kolejnym golem! FC Porto wygrywa 3:0
Porto w niedzielny wieczór zagrało ligowe spotkanie przeciwko Moreirense, a więc drużyną ze środka tabeli. Francesco Farioli wystawił w pierwszym składzie wszystkich trzech Polaków. Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski i spółka pewnie weszli w ten mecz.
W 14. minucie gospodarze przeprowadzili skuteczną akcję. Najpierw piłkę w siatce próbował umieścić 17-letni Polak, ale golkiper zdołał obronić. Jednak po dobitce Gabriego Veigi Porto wyszło na prowadzenie.
Były zawodnik Jagiellonii Białystok zdołał dopiąć swego kilka minut później. Młody skrzydłowy przyjął dośrodkowanie od Victora Froholdta w polu karnym, rozejrzał się i pewnie przymierzył, podwyższając wynik spotkania na 2:0.
W następnych minutach Pietuszewski miał dwie całkiem dobre sytuacje, jednak nie zdołał umieścić piłki w bramce. Polak opuścił boisko w 56. minucie, ponieważ prawdopodobnie nabawił się jakiegoś urazu. Kibice z pewnością mają nadzieję, że nie jest to nic groźnego.
W 81. minucie gola na 3:0 zdobył William Gomes, a Froholdt zanotował swoją drugą asystę w tym starciu.
Porto po tym meczu powiększa przewagę nad drugim Sportingiem do siedmiu punktów, jednak ma o jeden rozegrane spotkanie więcej. W czwartek podopiecznych Farioliego czeka rewanżowe starcie z VfB Stuttgart w Lidze Europy. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem portugalskiego giganta 2:1. Z kolei w niedzielę zagrają z Bragą, która w lidze zajmuje 4. miejsce, więc może być to ciekawa rywalizacja.