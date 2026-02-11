Śląsk Wrocław wzmocnił atak. Simundza dostał nowego snajpera

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Oficjalnie: Timotej Jambor zasilił szeregi Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o sprowadzeniu na zasadzie wypożyczenia Timoteja Jambora z Rapidu Bukareszt. 22-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku. Co ważne, kontrakt zawiera opcję transferu definitywnego, dzięki której Wojskowi będą mogli wykupić piłkarza zaraz po zakończeniu sezonu. Młodzieżowy reprezentant Słowenii będzie występował z numerem „10” na plecach.

Timotej Jambor wypożyczony do Śląska! 🇮🇹



Na zasadzie wypożyczenia z Rapidu Bukareszt do Śląska dołącza 22-letni napastnik Timotej Jambor! Umowa zawiera opcję wykupu.



Ahoj, Timotej! #Jambor2026 👋 pic.twitter.com/DHsAh7jje1 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) February 11, 2026

Tym samym snajper, który w obecnych rozgrywkach zdobył dwie bramki na rumuńskich boiskach, wzmocni linię ataku ekipy z Wrocławia. – To dla mnie duża szansa i zrobię wszystko, by ją wykorzystać oraz pomóc Śląskowi w awansie do PKO BP Ekstraklasy. Nie mogę doczekać się pierwszych treningów i ligowego debiutu – powiedział Jambor po podpisaniu umowy. Zawodnik liczy, że szybko zaaklimatyzuje się w nowym środowisku.

Obecnie podopieczni Ante Simundzy mają na swoim koncie 31 oczek i zajmują 8. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, tracąc tylko punkt do pozycji gwarantującej udział w barażach. Klub z Dolnego Śląska wierzy w szybki powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Najnowszy nabytek – Timotej Jambor – zwiększy rywalizację w formacji ofensywnej, co powinno podnieść jakość gry Śląska oraz realnie poprawić jego szanse na upragnioną promocję.