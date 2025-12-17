Timo Werner nie może liczyć na regularne występy w Lipsku. 29-letni napastnik prowadzi rozmowy z San Jose Earthquakes w sprawie zimowego transferu - dowiedział się Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej Sky Sports.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Timo Werner

San Jose Earthquakes prowadzi rozmowy z Timo Wernerem

Timo Werner jeszcze kilka lat temu uchodził za jednego z najbardziej obiecujących napastników w Europie, jednak jego kariera nie potoczyła się zgodnie z przewidywaniami ekspertów. 29-letni snajper jest obecnie zawodnikiem Lipska, lecz nie może liczyć na regularne występy w niemieckim zespole. Coraz więcej wskazuje na to, że obie strony zdecydują się na rozstanie już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego.

Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, Werner może kontynuować swoją karierę za oceanem. 57-krotny reprezentant Niemiec w ostatnich miesiącach był łączony z New York Red Bulls oraz Interem Miami, a teraz do grona zainteresowanych klubów dołączyło także San Jose Earthquakes.

Przedstawiciele kalifornijskiej ekipy mieli już nawiązać wstępny kontakt z agentami doświadczonego napastnika. 29-latek najprawdopodobniej będzie chętny na zmianę otoczenia, gdyż na Red Bull Arenie jest tylko rezerwowym.

Timo Werner, który w swoim piłkarskim CV posiada również Tottenham Hotspur oraz Chelsea, w obecnym sezonie rozegrał zaledwie dwa spotkania, spędzając na boisku tylko dwie minuty. Największym sukcesem w karierze mierzącego 180 centymetrów napastnika pozostaje triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2020/2021. Aktualna wartość rynkowa urodzonego w Stuttgarcie zawodnika wynosi około 5 milionów euro, choć w szczycie jego kariery wyceniano atakującego nawet na 80 milionów euro.