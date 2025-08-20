Raków zagiął parol na duńskiego obrońcę. Promocyjna cena

Raków Częstochowa szuka na rynku nowego prawego obrońcy. Na celownik ekipy z Jasnej Góry trafił Thomas Santos z IFK Goteborg. Ten piłkarz jest dostępny w promocyjnej cenie - dowiedział się Farzam Abolhosseini z portalu Tipsbladet.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thomas Santos

Thomas Santos przykuł uwagę Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa wciąż pozostaje aktywny na rynku transferowym i nie zakończył jeszcze letnich zakupów. Klub spod Jasnej Góry intensywnie rozgląda się za nowym piłkarzem, który mógłby wzmocnić obsadę prawej strony defensywy. W ostatnich tygodniach Medaliki zabiegały o podpis Felixa Beijmo, jednak wszystko wskazuje na to, że ten transfer ostatecznie nie dojdzie do skutku. Działacze wicemistrzów Polski muszą więc poszukać innego rozwiązania, by poszerzyć kadrę i zwiększyć rywalizację na tej pozycji.

Jak poinformował Farzam Abolhosseini z portalu „Tipsbladet”, nowym celem Rakowa Częstochowa jest Thomas Santos z IFK Goteborg. To 26-letni Duńczyk, który może występować nie tylko na prawej obronie, ale także jako skrzydłowy. Jego kontrakt z obecnym klubem wygasa za 10 miesięcy, dlatego jest dostępny w stosunkowo niskiej cenie, bo za około 2 miliony koron, czyli 180 tysięcy euro. To bardzo atrakcyjna okazja, biorąc pod uwagę fakt, że według portalu „Transfermarkt” zawodnik jest wyceniany aż na milion euro.

Thomas Santos trafił do IFK Goteborg w lipcu 2023 roku. Od tego czasu rozegrał dla szwedzkiego zespołu 63 mecze, w których zdobył 5 bramek i zanotował 12 asyst. Wcześniej występował w duńskim AC Horsens, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w innych macierzystych klubach – Skive IK oraz Silkeborg IF. Piłkarz ma również brazylijskie korzenie, co znajduje odzwierciedlenie w jego stylu gry – imponuje on bowiem doskonałą techniką charakterystyczną dla zawodników z Kraju Kawy. Raków Częstochowa uważa, że pozyskanie wahadłowego znacząco podniosłoby jakość na prawej flance w drużynie Marka Papszuna.