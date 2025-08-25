Dani Ceballos coraz bliżej Marsylii. Real Madryt wybrał następcę

Dani Ceballos jest coraz bliżej przeprowadzki do francuskiego Olympique'u Marsylia. Jak dowiedział się hiszpański dziennik MARCA, wiele wskazuje na to, że Real Madryt zastąpi go utalentowanym pomocnikiem ze swojej akademii - Thiago Pitarchem.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Dani Ceballos

Thiago Pitarch zaimponował Xabiemu Alonso

Dani Ceballos prowadzi zaawansowane negocjacje z Olympique’iem Marsylia. Dlatego wiele wskazuje na to, że 29-latek będzie kontynuował swoją karierę we Francji. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, na jakiej zasadzie miałby opuścić Santiago Bernabeu – w grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Real Madryt preferuje drugą opcję, ponieważ chciałby zarobić na środkowym pomocniku między 15 a 20 milionów euro. Marsylczycy są zdeterminowani, by sprowadzić hiszpańskiego piłkarza, który w ostatnich sezonach pełnił raczej rolę rezerwowego, nie mając większych szans na regularną grę.

Ewentualne odejście Ceballosa będzie jednak problemem dla Xabiego Alonso, któremu zawężą się możliwości rotacji w środku pola. Szkoleniowiec ekipy Królewskich nie zamierza jednak nalegać na ruchy transferowe, tym bardziej że Real Madryt nie planuje angażować się w poszukiwania nowego pomocnika na rynku. Według informacji dziennika „MARCA” rozwiązaniem ma być postawienie na młodzież ze swojej akademii. Najpoważniejszym kandydatem do zyskania większej roli w drużynie jest Thiago Pitarch, który od dłuższego czasu trenuje z pierwszym zespołem oraz stopniowo zdobywa zaufanie szkoleniowca.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

18-letni Hiszpan to środkowy pomocnik, który już od kilku tygodni znajduje się na radarze Xabiego Alonso. Trener Realu Madryt docenia jego pracowitość oraz inteligencję taktyczną. Thiago Pitarch czeka jeszcze na swój debiut na seniorskim poziomie, ale ten może nadejść szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa. Młody piłkarz, który ma marokańskie pochodzenie, kilkukrotnie zasiadał już na ławce rezerwowych w spotkaniach La Ligi, a sytuacja z odejściem Daniego Ceballosa może sprawić, że w najbliższych tygodniach w końcu dostanie szansę, by zaprezentować się kibicom zgromadzonym na Santiago Bernabeu.