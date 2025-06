fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez może wrócić do La Liga

AC Milan ma za sobą kompletnie nieudaną kampanię. Skutkuje ona brakiem gry w europejskich pucharach w sezonie 2025/2026. Jednocześnie możliwe są ruchy kadrowe w klubie z Serie A. Ciekawe wieści na temat Theo Hernandeza przekazał portal Cope.es.

Źródło daje do zrozumienia, że reprezentant Francji chciałby wrócić do Hiszpanii, mając plan, aby ponownie reprezentować barwy Atletico Madryt. Wyzwaniem dla przedstawiciela La Liga ma być jednak wynagrodzenie piłkarza. Aktualna pensja gracza jest na poziomie mniej więcej siedmiu milionów euro netto, co może być wyzwaniem nie do zrealizowania dla działaczy Los Colchoenros.

Cope.es podkreśla, że Atletico oferuje kontrakty na wskazanym wyżej poziomie swoim zawodnikom. Dotyczy to jednak tych zdecydowanie najbardziej wartościowych graczy klubu, którzy są pewnymi punktami drużyny. Ogólnie przedstawiciele władz Rossonerich też nie ułatwiają negocjacji.

Lewy defensor to wychowanek Atletico., Barwy pierwszej drużyny reprezentował natomiast w latach 2016-2017. Z kolei w lipcu 2017 roku za 24 miliony euro dołączył do Realu Madryt.

Theo Hernandez trafił do Milanu w 2019 roku właśnie z jednego z gigantów La Liga. Kosztował wówczas ponad 22 miliony euro. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku. W trakcie kampanii 2024/2025 reprezentant Francji wystąpił łącznie w 49 meczach. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też sześć asyst.

