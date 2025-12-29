Ter Stegen o krok od nowego klubu. Tyle dostanie za niego Barcelona

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Girona i Barcelona ustalają warunki wypożyczenia Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen po prawie dwunastu latach opuści FC Barcelonę. Utytułowany bramkarz przeniesie się do innego zespołu w Hiszpanii. Od dłuższego czasu wiadomo, że najbardziej zainteresowana sprowadzeniem 33-latka jest Girona. Wszystko wskazuje na to, że finalizacja transakcji jest na ostatnim etapie. Do ustalenia pozostała jedynie kwota części wynagordzenia, jaką zapłacą za golkipera.

Z informacji, jakie przekazał Ivan Quiros wynika, że z całej bardzo dużej pensji Ter Stegena pokryta zostanie nieznaczna część. Girona ma zapłacić Barcelonie ok. 2-3 miliony euro. Co więcej, reprezentant Niemiec zrzeknie się części wynagrodzenia, aby sfinalizować wypożyczenie. Nie ma wątpliwości, że będzie to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ bramkarz nie zostanie sprowadzony na stałe.

W kontrakcie nie znajdzie się opcja wykupu, a nawet jeśli takowa się pojawi, to będzie zbyt duża, aby Girona była w stanie ją aktywować. Ter Stegen ma spędzić w nowym klubie tylko kilka miesięcy, a następnie wrócić do Barcelony. Jest to zabieg, który ma pomóc Dumie Katalonii sprzedać bramkarza latem za wyższą kwotę do innego zespołu.

Dodajmy, że Ter Stegen musi zmienić klub, jeśli chce myśleć o wyjeździe na Mistrzostwa Świata 2026. W Barcelonie nie ma szans na regularną grę. Przed nim w hierarchii bramkarzy są Joan Garcia i Wojciech Szczęsny.