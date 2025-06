Ter Stegen na wylocie z Barcelony? Na jaw wyszły nowe fakty

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen stracił poparcie w szatni

Po oficjalnym potwierdzeniu transferu Joana Garcii do Barcelony, klub wciąż ma ręce pełne roboty. Rejestracja byłego bramkarza Espanyolu może się przeciągnąć, jeśli Blaugrana nie podejmie szybkich działań i nie zacznie finalizować odejść, które odciążą budżet płacowy. Jedynym rozwiązaniem, żeby przeprowadzić następne transfery, jest pozbycie się zawodników z wysokimi pensjami.

Jednym z kandydatów do odejścia jest Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz w ostatnich miesiącach stracił swoją pozycję w zespole. Nawet jego rodak, Hansi Flick nie jest przekonany co do doświadczonego golkipera. W związku z tym zarząd rozpoczął poszukiwania nowego klubu dla 33-latka.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według doniesień portalu Don Balon mało kto utrzymuje z Ter Stegenem dobre relacje. Pomimo że jest kapitanem drużyny, koledzy z zespołu stracili wiarę w niego i postrzegają go jako osobę arogancką i egoistyczną. Tego samego zdania jest Hansi Flick. Jak sugeruje źródło na niemieckim szkoleniowcu wywierano presję ze strony Ter Stegena i jego otoczenia, żeby zrezygnować z usług Wojciecha Szczęsnego i postawić na Niemca jako pierwszego bramkarza. Flick nigdy na to nie przystał.

Wynagrodzenie doświadczonego golkipera jest jednym z najwyższych w drużynie. Taka pensja jest nie do zaakceptowania dla rezerwowego bramkarza. Dlatego klub z Camp Nou naciska na odejście Ter Stegena. Z kolei ciekawe informacje przekazał także hiszpański Sport. Niemiec chciał wyjść w podstawowym składzie podczas ostatniego spotkania z Athletic Bilbao.

Flick postawił jednak wtedy na Inakiego Penę. To zdenerwowało 33-latka, który chciał lepiej przygotować się do Ligi Narodów, czyli rozgrywek, w których ostatecznie zagrał jako podstawowy bramkarz swojej reprezentacji. Dodatkowo Ter Stegen stracił możliwość zrealizowania bonusu zawartego w kontrakcie za rozegraną liczbę spotkań. Niemcowi bardzo nie spodobało się to nieoczekiwane posadzenie na ławce.

Zobacz także: Real Madryt nagle ruszył po Nico Williamsa. Gwiazdor przekazał decyzję Barcelonie