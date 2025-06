Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen i Hansi Flick

Flick bezpośrednio poinformuje Ter Stegena o utracie miejsca w składzie

FC Barcelona w najbliższych godzinach, a najpóźniej w ciągu kilku dni ogłosi transfer nowego bramkarza. Do zespołu dołączy Joan Garcia, który przez wielu uważany jest za jednego z najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego pokolenia w Hiszpanii.

Transfer wychowanka Espanyolu postawił pod znakiem zapytania przyszłość Marca-Andre ter Stegena. Należy pamiętać, że propozycję nowego kontraktu otrzymał Wojciech Szczęsny. W związku z tym reprezentant Niemiec kompletnie wypadł z planów na przyszłość.

Od sezonu 2025/2026 pierwszym bramkarzem ma być Joan Garcia. Jego zmiennikiem będzie Wojciech Szczęsny. Zmiany między słupkami wywołały lawinę plotek odnośnie przyszłości Ter Stegena. 33-latek przymierzany jest do innych zespołów w tym m.in. do Galatasaray. Nowe wieści ws. przyszłości kapitana Barcelony przekazał El Nacional. Według nich Hansi Flick zamierza spotkać się z zawodnikiem i przekazać mu, że dokona zmian w bramce, przez co zabraknie miejsca dla niemieckiego bramkarza.

Po spotkaniu zawodnika z trenerem ostateczna decyzja będzie należała do Ter Stegena. Niemiec będzie miał dwa wyjścia. Pierwsze to zmiana otoczenia, gdzie będzie mógł regularnie grać, a drugie to pozostanie w Barcelonie, lecz pogodzenie się z brakiem gry.

Ter Stegen ma ważną umowę z Barceloną do czerwca 2028 roku. Duma Katalonii sprowadziła go w 2014 roku z Schalke. Łącznie rozegrał w klubie ponad 400 spotkań, wygrywając m.in. Ligę Mistrzów i sześć razy mistrzostwo Hiszpanii.