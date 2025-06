ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams odrzucił Real Madryt

Nico Williams może być jednym z największych bohaterów letniego okienka transferowego w Hiszpanii. Jak podaje dziennikarz Miguel Rico, Real Madryt podjął próbę pozyskania gwiazdy Athletic Bilbao. Jednak odpowiedź skrzydłowego była prosta. 22-latek dał do zrozumienia, że jeśli miałby dołączyć do innego zespołu w Hiszpanii, byłaby to wyłącznie Barcelona.

Królewscy chcieli ściągnąć Nico Williamsa, ponieważ uważali go za idealnego kandydata do wzmocnienia ofensywy. Dzięki możliwości gry na obu skrzydłach oraz umiejętności zawodnika jest atrakcyjną opcją dla drużyny Xabiego Alonso. Jednak zawodnik nie miał zamiaru rozważać oferty Los Blancos.

To stanowisko nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia o jego możliwym transferze do Blaugrany. Reprezentant Hiszpanii wierzy, że Camp Nou to miejsce, w którym mógłby w pełni rozwinąć swój potencjał. Ma także bardzo dobrą relację z Laminem Yamalem. Według najnowszych informacji Williams dogadał się już z Barceloną w kwestii wynagrodzenia.

Odrzucenie Realu Madryt przez młodego skrzydłowego to kolejny dowód na jego determinację do gry w zespole Hansiego Flicka Nawet bardziej lukratywne oferty od Arsenalu czy Bayernu Monachium, nie zdołały go przekonać.

