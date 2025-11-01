Ter Stegen może trafić do giganta! Ten klub wykazał zainteresowanie

Marc-Andre ter Stegen zbliża się do końca przygody w FC Barcelonie. Jak poinformowała Marca, bramkarz może przenieść się do Premier League. Zainteresowanie zawodnikiem wykazała Chelsea.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Chelsea wykazała zainteresowanie wypożyczeniem Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen gra w FC Barcelonie od jedenastu lat. Do stolicy Katalonii przeniósł się latem 2014 roku z Borussii M’Gladbach. Od sezonu 2016/2017 aż do początku poprzedniej kampanii był niekwestionowaną „jedynką” w klubie. Wszystko zmieniło się przez poważną kontuzję pleców, która wykluczyła go na kilka miesięcy. Gdy wrócił do zdrowia, jego miejsce było zajęte przez Wojciecha Szczęsnego.

Natomiast w ostatnim oknie transferowym Blaugrana sprowadziła nowego golkipera z myślą o przyszłości. Z miejsca między słupki wskoczył Joan Garcia, który ma pełnić rolę pierwszego bramkarza przez co najmniej dekadę. W związku z tym Ter Stegen znalazł się na wylocie. O odejściu reprezentanta Niemiec było głośno latem, lecz odmówił zmiany otoczenia.

Wszystko wskazuje na to, że teraz zmienił zdanie. Chce regularnie grać, aby pojechać na Mistrzostwa Świata 2026, więc jest gotów zmienić klub. Jak podaje Marca, prawdopodobnym kierunkiem dla bramkarza może być Premier League. Ostatnio zainteresowanie wypożyczeniem wykazała Chelsea. Choć w Londynie jest dwóch golkiperów (Robert Sanchez i Filip Jorgensen), to w klubie nie są z nich zadowoleni.