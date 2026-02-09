Bournemouth przechytrzy Manchester United? Rywalizują o zdolnego stopera

21:59, 9. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Calciomercato

Tarik Muharemović jest liderem linii obrony Sassuolo Calcio. Jego znakomita postawa nie umknęła Bournemouth oraz Manchesterowi United - donosi strona Calciomercato.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Tarik Muharemović

Tarik Muharemović pod lupą klubów Premier League

Tarik Muharemović jest jednym z najbardziej wyróżniających się obrońców w Serie A. 22-letni Bośniak pełni rolę lidera formacji defensywnej Sassuolo Calcio, a jego pewna gra, spokój w rozegraniu i skuteczność w pojedynkach sprawiają, że zwraca na siebie uwagę coraz większych klubów. Świetna forma zawodnika nie przechodzi bez echa w Europie.

Jak informuje w poniedziałek włoski serwis „Calciomercato”, urodzony w Słowenii stoper prawdopodobnie zmieni otoczenie już najbliższego lata i może kontynuować swoją karierę na boiskach Premier League, gdzie jego profil idealnie pasuje do intensywnego stylu gry.

Sytuację mierzącego 187 centymetrów Bośniaka od dłuższego czasu monitoruje Manchester United. Według wspomnianego wyżej portalu plany Czerwonych Diabłów może jednak pokrzyżować inny angielski klub, a mianowicie AFC Bournemouth.

Wisienki rozglądają się za następcą Marcosa Senesiego, który po zakończeniu sezonu ma opuścić Dean Court wraz z wygaśnięciem kontraktu. Włodarze Bournemouth widzą w Muharemoviciu piłkarza, który mógłby szybko stać się filarem ich defensywy.

Dziesięciokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny, wcześniej łączony także między innymi z Tottenhamem Hotspur czy Interem Mediolan, występuje w koszulce Sassuolo od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Mapei Stadium z Juventusu za 3 miliony euro. W obecnej kampanii rozegrał 22 spotkania, zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 14 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.