Szymon Włodarczyk w nowym klubie. Ma odbudować formę

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Szymon Włodarczyk wypożyczony do Excelsioru Rotterdam

Szymon Włodarczyk w momencie wyjazdu z Górnika Zabrze w lipcu 2023 roku trafił do Sturmu Graz. Początek Polaka w tym klubie był obiecujący i wiele wskazywało, że może zadomowić się w klubie z Austrii na stałe. Po czasie jednak – jak to często w przypadku młodych graczy – jego forma uległa regresowi i stracił on miejsce w składzie.

Następnie został wypożyczony do włoskiej Salernitany, gdzie miał się odbudować, ale trudno tak ocenić jego pobyt we Włoszech. Teraz więc Włodarczyk musiał zmienić klub i udać się na kolejny transfer czasowy. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, były młodzieżowy reprezentant Polski przeniósł się do Excelsioru Rotterdam. W beniaminku holenderskiej ekstraklasy ma się odbudować i wrócić do dobrej formy strzeleckiej.

Szymon Włodarczyk w minionym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. W sumie na poziomie austriackiej Bundesligi ma on 24 występy i pięć trafień. 22-letniemu wychowankowi Legii Warszawa najlepiej do tej pory szło oczywiście w PKO Ekstraklasie, gdzie ma na koncie dziewięć goli w 41 rozegranych meczach.

