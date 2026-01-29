Świderski otwarty na wielki powrót. Ma konkretny plan

Karol Świderski chce tej zimy zmienić klub. Napastnik Panathinaikosu liczy, że zgłosi się po niego ktoś z czołowej ligi. Nie wyklucza też powrotu do Polski - informuje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski chce zmienić klub. Wróci do Polski?

Karol Świderski od roku gra dla Panathinaikosu Ateny. Sezon zaczął w wyjściowej jedenastce, ale ostatnio gra już niewiele. Stracił miejsce w składzie, a jego notowania nie są zbyt wysokie. Z tego właśnie powodu jest otwarty na transfer, do którego mogłoby dojść jeszcze tej zimy.

Napastnik rozgląda się za nowym klubem. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl ujawnia, że generuje on duże zainteresowanie, jeśli chodzi o zimowe wypożyczenie. Zarówno sam Świderski, jak i Panathinaikos preferują jednak transfer definitywny. Póki co czeka on na odzew z ekip, które występują w najlepszych europejskich ligach. Dopiero później rozważy inne opcje.

Świderski ma być również otwarty na powrót do Polski. Temat jego gry w Legii Warszawa przewija się od bardzo dawna – tym razem też nie można go wykluczyć. Reprezentant Polski mógłby wrócić do Ekstraklasy, o ile zgłosiłby się po niego któryś z czołowych klubów. Na dzisiaj realnego tematu nie ma, ale w ciągu kolejnych dni może się to zmienić.

Dla Świderskiego liczy się regularna gra, gdyż musi walczyć o powołanie do reprezentacji Polski na marcowe baraże, a także ewentualny wyjazd na mistrzostwa świata. W obecnym sezonie uzbierał osiem bramek w 29 meczach – po cztery w lidze greckiej i Lidze Europy. Portal „Transfermarkt” wycenia go na pięć milionów euro.