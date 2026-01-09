Sterling na radarze giganta. Transfer nabiera realnych kształtów

Raheem Sterling znalazł się na celowniku Napoli. Według Il Corriere dello Sport skrzydłowy Chelsea znów jest wysoko na liście życzeń klubu, który zimą chce wzmocnić ofensywę i zwiększyć rywalizację w ataku.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Napoli szuka jakości w ofensywie, Sterling głównym celem

Napoli wróciło do tematu Raheema Sterlinga, który od miesięcy pozostaje poza planami Chelsea. Anglik był już łączony z przenosinami do Serie A w poprzednich oknach transferowych, jednak dopiero teraz temat ponownie nabrał realnych kształtów. Sytuacja piłkarza w Londynie nie uległa poprawie, co sprzyja rozmowom.

Sterling ostatni oficjalny mecz rozegrał w maju. Po powrocie do Chelsea z rocznego wypożyczenia do Arsenalu nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w składzie. W Napoli widzą w nim zawodnika, który mógłby natychmiast podnieść jakość na skrzydle i dać zespołowi dodatkowe rozwiązania w ataku.

Partenopei od lat uważnie spoglądają w stronę Premier League i potrafią skutecznie wykorzystywać okazje rynkowe. W przeszłości sprowadzili między innymi Scotta McTominaya i Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United, a także Franka Zambo Anguisse z Fulham. To buduje przekonanie, że również tym razem mogą przeprowadzić interesujący ruch.

Równolegle Napoli analizuje sytuację na pozycji środkowego napastnika. Klub rozważy taki transfer wyłącznie w przypadku odejścia Lorenzo Lukki. Włoch wzbudził zainteresowanie Benfiki oraz Nottingham Forest, a na stole pojawił się także pomysł wymiany z Romą. W grę wchodzą nazwiska Artema Dovbyka oraz Evana Fergusona. Na razie są to jednak wyłącznie rozważania.

Zobacz również: Barcelona zmienia zdanie ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował