Sterling na radarze giganta. Transfer nabiera realnych kształtów

12:23, 9. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Raheem Sterling znalazł się na celowniku Napoli. Według Il Corriere dello Sport skrzydłowy Chelsea znów jest wysoko na liście życzeń klubu, który zimą chce wzmocnić ofensywę i zwiększyć rywalizację w ataku.

Raheem Sterling
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Napoli szuka jakości w ofensywie, Sterling głównym celem

Napoli wróciło do tematu Raheema Sterlinga, który od miesięcy pozostaje poza planami Chelsea. Anglik był już łączony z przenosinami do Serie A w poprzednich oknach transferowych, jednak dopiero teraz temat ponownie nabrał realnych kształtów. Sytuacja piłkarza w Londynie nie uległa poprawie, co sprzyja rozmowom.

Sterling ostatni oficjalny mecz rozegrał w maju. Po powrocie do Chelsea z rocznego wypożyczenia do Arsenalu nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w składzie. W Napoli widzą w nim zawodnika, który mógłby natychmiast podnieść jakość na skrzydle i dać zespołowi dodatkowe rozwiązania w ataku.

Partenopei od lat uważnie spoglądają w stronę Premier League i potrafią skutecznie wykorzystywać okazje rynkowe. W przeszłości sprowadzili między innymi Scotta McTominaya i Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United, a także Franka Zambo Anguisse z Fulham. To buduje przekonanie, że również tym razem mogą przeprowadzić interesujący ruch.

Równolegle Napoli analizuje sytuację na pozycji środkowego napastnika. Klub rozważy taki transfer wyłącznie w przypadku odejścia Lorenzo Lukki. Włoch wzbudził zainteresowanie Benfiki oraz Nottingham Forest, a na stole pojawił się także pomysł wymiany z Romą. W grę wchodzą nazwiska Artema Dovbyka oraz Evana Fergusona. Na razie są to jednak wyłącznie rozważania.

