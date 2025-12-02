De Vrij jest rezerwowym w Interze. Może trafić do Premier League

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

Nottingham Forest zainteresowane Stefanem de Vrijem

Stefan de Vrij nie jest podstawowym zawodnikiem Interu Mediolan w obecnym sezonie. 33-letni stoper stracił miejsce w wyjściowej jedenastce włoskiej ekipy i aktualnie pełni niezadowalającą rolę rezerwowego. Jeśli utytułowany obrońca marzy o powołaniu do reprezentacji Holandii na mundial 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku, musi zmienić otoczenie, aby regularnie grać i w ten sposób odbudować formę.

Z tego powodu przeprowadzka de Vrija jest bardzo prawdopodobna już w najbliższym zimowym okienku transferowym. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal „Football Insider” wynika, że ceniony defensor może wylądować w Premier League.

Chrapkę na sprowadzenie weterana ma bowiem Nottingham Forest. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny, co daje angielskiemu klubowi elastyczne opcje pozyskania doświadczonego stopera.

Stefan de Vrij z powodzeniem występuje w barwach drużyny Nerazzurrich od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Stadio Giuseppe Meazza na zasadzie wolnego transferu z Lazio Rzym. Od tamtej pory rozegrał 284 mecze, zdobył 13 bramek i zaliczył 8 asyst. Mierzący 189 centymetrów obrońca ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, a fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro.