Jak twierdzą dziennikarze Daily Mail, Christian Eriksen znów może reprezentować Tottenham. Podobno Koguty są najbliżej pozyskania Duńczyka w letnim okienku. Dla obu stron byłby to romantyczny powrót, z kolei na korzyść całej operacji działa dobra znajomość 30-latka z Antiono Conte.

Christian Erkisen imponuje formą po wymuszonej przerwie od futbolu

Kariera Duńczyka znów nabiera rozpędu, co nie uchodzi uwadze innym klubom z Premier League

Obecnie największe szanse na podpisanie 30-latka daje się Tottenham

Eriksen przebiera w ofertach

Po dramatycznych wydarzeniach na Euro 2020, Christian Eriksen wrócił już do pełni sił. Z racji na wszczepiony rozrusznik serca nie mógł kontynuować kariery w Interze Mediolan. Po kilkumiesięcznej rekonwalescencji Duńczyk wrócił do profesjonalnego futbolu, znajdując angaż w Brentford.

30-latek odzyskał dawny blask. Podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej zdobył dwa gole, natomiast po powrocie do ligowych obowiązków wpakował piłkę do siatki Chelsea. Coraz więcej wskazuje, że Eriksen znów czerpie radość z futbolu, pracując przy tym na przenosiny do większego klubu.

Według dziennikarzy Daily Mail, środkowy pomocnik dalej znajduje się na liście życzeń Man Utd czy Newcastle. Jednak to Tottenham ma największe szanse na podpis Eriksena. Podobno Antonio Conte pozostaje w stałym kontakcie z zawodnikiem. Obaj panowie pracowali razem we Włoszech, gdzie wspólnymi siłami przerwali dominacje Juventusu, zgarniając Scudetto. Na korzyść całej operacji działa jeszcze siedmioletni pobyt Duńczyka w ekipie Spurs.

Christian Erkisen związał się z Brentford półrocznym kontraktem. Z tego powodu po sezonie może zmienić otoczenie za darmo. Jeżeli przenosiny w letnim okienku okażą się prawdą, będzie to kolejny romantyczny powrót w historii Premier League.

