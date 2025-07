Bayern złożył ofertę za Diaza! Szybka odpowiedź Liverpoolu

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Diaz celem Bayernu. Liverpool się sprzeciwia

Luis Diaz od kilku tygodni nie wyklucza opuszczenia Anfield. Najpierw zgłosiła się po niego Barcelona, która uznała go głównym celem transferowym na lato. Później odpuściła temat, aby dopiąć transfer Nico Williamsa, ale się to nie powiodło. Choć w dalszym ciągu interesuje się pozyskaniem Kolumbijczyka, najprawdopodobniej będzie musiała z niego zrezygnować, gdyż wycena Liverpoolu jest zbyt duża.

W grze pozostaje za to Bayern Monachium, który wystosował nawet oficjalną ofertę. „Bild” informuje o kwocie w postaci 52 milionów euro. Ta propozycja została szybko odrzucona, gdyż The Reds oczekują znacznie więcej. Rzekomo wyceniają swojego piłkarza na ponad 80 milionów euro, choć najchętniej w ogóle by się z nim nie rozstawali.

Negocjacje z pewnością nie będą łatwe, bo Bayern ma także swoje limity. Od jakiegoś czasu wiadomo, że na transfer Diaza chciałby przeznaczyć maksymalnie 60 milionów euro. Liverpool raczej nie przystanie na taką ofertę, więc szanse na przeprowadzkę skrzydłowego do Monachium są znikome.

Diaz oczywiście chciałby spróbować swoich sił w innym klubie. Jego priorytetem jest transfer, natomiast Liverpool może go zatrzymać na dłużej, jeśli zaoferuje mu nowy kontrakt z lepszymi zarobkami. Obecny obowiązuje do 2027 roku. W tej rozgrywce to oczywiście mistrzowie Anglii rozdają karty i nie muszą sprzedawać Diaza już tego lata.