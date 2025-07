Rodrygo podjął decyzję. Co teraz zrobi Real Madryt?

Rodrygo nie chce odchodzić z Realu Madryt - poinformował brazylijski serwis Globo. Wszystko zależy teraz od decyzji Królewskich, którzy raczej skłaniają się do sprzedaży zawodnika.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo nie chce odchodzić z Realu Madryt

Rodrygo ponoć zadeklarował, że chce zostać w klubie. Serwis Globo podaje, że mimo niewielkiej liczby minut w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata, zawodnik skupia się na odzyskaniu miejsca w składzie. Kontrakt do 2028 roku dodaje mu pewności, ale jednocześnie rośnie na nim presja powrotu do wysokiej formy.

Brazylijczyk przeżywa trudny okres po słabym sezonie. Wspólna gra z Mbappe, Bellinghamem i Viniciusem ograniczyła jego możliwości, ponieważ wspomniane trio było traktowane priorytetowo przez Ancelottiego. W trakcie meczu z PSG w półfinale KMŚ 2025 nie wszedł nawet z ławki, co wyraźnie pokazuje, że skrzydłowy nie cieszy się zaufaniem również Xabiego Alonso. Niemniej jednak Rodrygo woli czekać na decyzję Realu niż samemu szukać nowego klubu.

Real Madryt rozważa sprzedaż Rodrygo, by pozyskać fundusze na inne transfery. Klub nie ustalił konkretnej ceny, ale spekulacje wskazują na kwotę powyżej 80 milionów euro. Xabi Alonso stwierdził, że decyzje o składzie zależały od taktyki, a nie przyszłości zawodnika.

Arsenal i Al-Hilal interesowały się Rodrygo w przeszłości, ale teraz brakuje konkretnych ofert. Brazylijczyk chce zostać co najmniej do końca sezonu 2025/2026, aby jak najlepiej przygotować się do mundialu. Żadna ostateczna decyzja ze strony Realu nie zapadła, więc dalsze losy zawodnika nadal nie są znane.