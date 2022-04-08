Jungle grandpa czy forrest grandfather? Kim jest Leo Messi? | Tetrycy #6

Czy tydzień po losowaniu grup mundialu Tetrycy rozmawiają o losowaniu grup? Tak, aczkolwiek również przez pryzmat anegdot o Góralskim, Cashu, jak i rozpalającym świat piłki konflikcie między Antonim Piechniczkiem i Leo Messim. Czy wynaleziony przez Jana Tomaszewskiego kontrowersjan wypowiedzianu będzie naszą tajną bronią? Dlaczego nie chcemy Szymańskiego w kadrze na czerwcowe mecze kadry? Co wiedział, a czego nie wiedział Mariusz Piekarski? Rozmawiamy także o półfinałach Pucharu Polski, kosztownym sezonie Legii, Kamil Kieresiu i tym jak Leszek oszukiwał rodzinę w podstawówce. Zapraszamy.
0:00 CZY ANEGDOTA O JACY BĘDZIE KLASYKIEM?
4:20 NASZA WŁASNA WSPÓLNA ANEGDOTA Z GRUDZIĄDZA
7:24 KUBA MUSI SIĘ TŁUMACZYĆ Z MINIONEJ NOCY
9:28 JAK LESZEK OSZUKIWAŁ RODZICÓW BY GRAĆ W CM-A LUB WAGAROWAĆ I OGLĄDAĆ DRUŻYNĘ A BEZ DŹWIĘKU
13:45 MATTY CASH – POJARA I ZANIEPOKOJENIE OJCA. WPADŁ W ZŁE TOWARZYSTWO?
18:15 TYDZIEŃ PO LOSOWANIU GRUP ROZMAWIAMY O LOSOWANIU GRUP
20:37 MUNDIAL TEMPERATURY. CELCJUSZ KRÓLEM STRZELCÓW
24:07 MESSI KONTRA PIECHNICZEK. KOSA, KTÓRA NIESIE SIĘ PO ŚWIECIE
27:31 CZY MESSI TO FOREST GRANDPA. A MOŻE JEDNAK JUNGLE BUM?
30:33 ZNALEŹLI JEDEN PROSTY SPOSÓB NA MESSIEGO: JAN TOMASZEWSKI WYNALAZŁ KONTROWERSJAN WYPOWIEDZIANU
33:02 MICHNIEWICZ KONTRA DZIEKANOWSKI. CZY ŻYCIE DZIEKANA TO MEM
36:35 WILD KAPUSTKA APPEARS. I INNE PERSONALIA KADRY WEDŁUG MICHNIEWICZA
40:57 SZYMAŃSKI ZOSTAŁ W ROSJI. ŹLE TO WYSZŁO, ŹLE
43:17 NIE WSPIERAJMY PROPAGANDOWEJ MACHINY ROSJI
49:20 MARIUSZ PIEKARSKI I “NIE WIECIE KTO WZIĄŁ SIĘ ZA DYNAMO”
51:41 PUCHAR POLSKI, PÓŁFINAŁY: LECH ZABAWIŁ SIĘ W GRUDZIĄDZU, LEGIA DALEKO OD PUCHARÓW
56:15 MUSIMY POROZMAWIAĆ O LEGII. JAK DALEKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁ TEN SEZON?
1:01:45 JAK SZYBKO PRZYZWYCZAILIŚMY SIĘ DO SIŁY RAKOWA
1:04:55 DON’T BREAK MY HEART KAMIL KIEREŚ
1:15:34 CO ZDARZYŁO SIĘ NA WIDZEWIE
Komentarze