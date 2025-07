Jack Grealish celem klubu z Ligi Mistrzów. To byłoby miękkie lądowanie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Newcastle United zainteresowane Jackiem Grealishem

Jack Grealish niemal na pewno odejdzie z Manchesteru City podczas trwającego letniego okienka transferowego. Trener drużyny Obywateli – Pep Guardiola – skreślił bowiem angielskiego skrzydłowego, który otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Urodzony w Birmingham zawodnik nawet nie poleciał na Klubowe Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych, gdzie ekipa The Citizens odpadła już na etapie 1/8 finału po sensacyjnej porażce 3:4 z saudyjskim klubem, Al-Hilal.

Manchester City czeka więc na oferty za Jacka Grealisha, a wkrótce taką propozycję może wystosować Newcastle United – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal „Fichajes.net”. Szkoleniowiec zespołu Srok – Eddie Howe – chce poważnie wzmocnić skład przed grą na kilku frontach. Przypomnijmy, że drużyna The Magpies awansowała do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, co na pewno działa na korzyść klubu z St James’ Park w negocjacjach z 29-letnim gwiazdorem.

Jack Grealish przywdziewa koszulkę 10-krotnego mistrza Premier League od sierpnia 2021 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium za aż 120 milionów euro z Aston Villi, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W minionym sezonie mierzący 180 centymetrów skrzydłowy rozegrał 32 mecze, strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia etatowego reprezentanta Anglii na około 28 milionów euro. Kontrakt piłkarza z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.