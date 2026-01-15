Stal Mielec nie czekała. Jest wzmocnienie z Ekstraklasy

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Cybulski

Kamil Cybulski został zawodnikiem Stali Mielec

Stal Mielec zakończyła 2025 rok w strefie spadkowej. Drużyna prowadzona przez Ireneusza Mamrota legitymuje się obecnie zaledwie 13 punktami. Tym samym w drugiej części sezonu w Betclic 1. Lidze spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy będzie toczyć trudną walkę o utrzymanie w rozgrywkach. Pomóc w tym ma nowy skrzydłowy.

„Nowym zawodnikiem FKS Stal Mielec został Kamil Cybulski. 20-letni zawodnik występuje na pozycji napastnika. W swojej dotychczasowej karierze wystąpił m.in. w 36 meczach na poziomie PKO BP Ekstraklasy” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Stali.

20-latek do ekipy z Mielca trafił z Widzewa Łódź. Z kolei pierwsze kroki w piłce nożnej zawodnik stawiał w Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań. Piłkarz został do Stali wypożyczony. Umowa zawodnika z klubem z Łodzi obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość skrzydłowego szacowana jest na 400 tysięcy euro.

Jeszcze niedawno zawodnik był również łączony z przeprowadzką do Polonii Bytom. Ostatecznie jednak trafił do Stali Mielec. Mielczanie w najbliższym czasie rozegrają trzy mecze kontrolne. Na drodze Stali staną takie zespoły jak Chełmianka Chełm, Bruk-Bet Termalica oraz Wisła Kraków. Do ligowego grania drużyna Ireneusza Mamrota wróci w drugi weekend lutego. Zmierzy się wówczas z Polonią Warszawa. Spotkanie odbędzie się 8 lutego o godzinie 12:00.