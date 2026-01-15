Zwrot akcji w ostatniej chwili. Raków opublikował komunikat

Zagłębie Lubin wydawało się, że wykupi Leonardo Rochę z Rakowa Częstochowa. Sprawa jednak się skomplikowała, o czym biuro prasowe Rakowa Częstochowa poinformowało w swoich mediach.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Leonardo Rocha wraca do Rakowa Częstochowa

Zagłębie Lubin jeszcze nie tak dawno wydawało się zdecydowane na wykupienie Leonardo Rochy z Rakowa Częstochowa. Tym bardziej że napastnik był ważną postacią Miedziowych w rundzie jesiennej. W każdym razie sytuacja nieco się zmieniła. Aktualni wicemistrzowie Polski poprzez swoje biuro prasowe przekazali ważną wiadomość.

„Zagłębie Lubin oficjalnie poinformowało o nieskorzystaniu z opcji wykupu Leonardo Rochy, w związku z czym zawodnik wraca do Rakowa Częstochowa i od jutra dołączy do naszej drużyny, przebywającej na obozie przygotowawczym w Belek” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnym profilu Medalików na platformie X.

28-letni napastnik to zawodnik, który w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 23 meczach. Leonardo Rocha strzelił w nich osiem goli i zaliczył również dwie asysty. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Częstochowy obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie miliona euro.

Raków do ligowego grania wróci 1 lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Wisłą Płock. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:45. W pierwszym starciu między obiema drużynami górą byli Nafciarze. Wisła wygrała jednym golem (2:1). Ogólnie w dziewięciu ostatnich potyczkach między zespołami sześć razy górą była ekipa z Częstochowy, w jednym spotkaniu lepsi byli Płocczanie i dwa razy był remis.