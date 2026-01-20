Stal reaguje na trudną sytuację. Nowe nazwisko w kadrze

Stal Mielec w drugiej części sezonu będzie rywalizować o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy ogłosił natomiast pozyskanie nowego pomocnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Chema Nunez został zawodnikiem Stali Mielec

Stal Mielec po spadku z PKO BP Ekstraklasy nie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Drużyna zaliczyła fatalną serię spotkań, co skutkuje tym, że obecnie Mielczanie plasują się w strefie spadkowej. Władze klubu już pracują nad poprawą jakości w zespole. Klub ogłosił pozyskanie nowego pomocnika.

„Nowym zawodnikiem FKS Stal Mielec został Chema Núñez. W swoim piłkarskim CV posiada grę w takich klubach jak m.in. UD Almería, Albacete czy też Real Unión. Kontrakt z zawodnikiem został podpisany do 30 czerwca 2026 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnym profilu Stali na platformie X.

Ekipa z Mielca do drugiej części sezonu przygotowuje się w kraju. Stal ma jeszcze do rozegrania dwa spotkania kontrolne przed wznowieniem rywalizacji w Betclic 1. Lidze. Na drodze Stali staną kolejno Bruk-Bet Termalica oraz Wisła Kraków.

Tymczasem na zapleczu PKO BP Ekstraklasy pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku Mielczanie rozegrają 8 lutego. Wówczas zmierzą się z Polonią Warszawa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:00. Pierwsza potyczka w tym sezonie między zespołami zakończyła się pewnym zwycięstwem Czarnych Koszul (3:1). Ogólnie w trzech ostatnich meczach pomiędzy drużynami dwukrotnie lepsza była Polonia, a raz padł remis. Na obiekcie w Warszawie obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2004 roku.