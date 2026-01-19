Zainteresowanie z zagranicy. Raków musi reagować

Raków Częstochowa rywalizuje w tym sezonie na trzech frontach. Tymczasem pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka trwa przebudowa kadry. Interesujące wieści przekazał Resat Can Ozbudak.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Fran Tudor

Raków Częstochowa może pożegnać Frana Tudora

Raków Częstochowa w tej kampanii wciąż ma szanse na triumf w PKO BP Ekstraklasie, Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji. Tymczasem interesujące wieści przekazał dziennikarz Resat Can Ozbudak.

Źródło ujawniło, że z Czerwono-Niebieskimi może pożegnać się Fran Tudor. Zawodnikiem poważnie interesuje się Kayserispor. Turecki klub ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza, że już rozpoczął negocjacje w sprawie jego transferu.

Fran Tudor trafił do Rakowa w styczniu 2020 roku na zasadzie wolnego transferu. Zanim piłkarz dołączył do zespołu z Częstochowy, reprezentował barwy takich klubów jak Hajduk Split czy NK Zagrzeb.

Fran Tudor ma kontrakt z Rakowem ważny do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie w umowie zawodnika z polskim klubem zawarta jest opcja przedłużenia kontraktu o kolejne 24 miesiące.

Raków Częstochowa aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Turcji, które potrwa do 24 stycznia. Czerwono-Niebiescy mają przed sobą mecze kontrolne kolejno z FK Vojvodiną oraz FK TSC. Do ligowego grania częstochowianie wrócą natomiast 1 lutego, mierząc się na wyjeździe z Wisłą Płock. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:45. W czterech ostatnich meczach ligowych pomiędzy tymi zespołami trzykrotnie górą był Raków, a raz zwyciężyli Nafciarze. W jednym ze spotkań ekipa z Częstochowy urządziła sobie prawdziwy festiwal strzelecki, pokonując Wisłę aż 7:1.