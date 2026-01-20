Mamrot otrzymał nowego napastnika. Stal działa na rynku

Stal Mielec w trakcie zimowego okna transferowego robi, co w jej mocy, aby na koniec sezonu utrzymać się w Betclic 1. Lidze. Klub poinformował o pozyskaniu nowego napastnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacek Klimek

Daniel Lukić zasilił szeregi Stali Mielec

Stal Mielec w rundzie wiosennej stanie przed trudnym wyzwaniem związanym z wywalczeniem utrzymania na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ireneusz Mamrot ma tym samym zrobić wszystko, aby Biało-Niebiescy nie zaliczyli drugiego z rzędu spadku. Pomóc w tym ma nowy napastnik.

„Nowym zawodnikiem naszej drużyny został Daniel Lukić. 24-letni zawodnik występuje na pozycji napastnika. Kontrakt z piłkarzem został podpisany do 30 czerwca 2026 roku” – przekazano w oficjalnym komunikacie biura prasowego Stali na platformie X.

Nowy nabytek Mielczan to Bośniak, który ostatnio bronił barw Široki Brijeg. Zawodnik w swoim piłkarskim CV ma także występy w NK Neretvanac. W trwającej kampanii piłkarz nie miał zbyt wielu okazji do gry. Zanotował osiem spotkań, spędzając jednak na boisku łącznie tylko 375 minut.

Lukić o miejsce w składzie może rywalizować z kilkoma graczami. Na podobnej pozycji występują bowiem Krystian Fucak, Mario Losada, Kamil Odolak oraz Paweł Kroszelnicki.

Tymczasem do ligowego grania Stal wróci w lutym. W pierwszym oficjalnym meczu w 2026 roku Mielczanie zagrają na wyjeździe z Polonią Warszawa. Z kolei pierwszy mecz u siebie po zimowej przerwie Stal rozegra dopiero 21 lipca, mierząc się z ŁKS-em. Zanim jednak do tego dojdzie, drużynę z Mielca czeka jeszcze potyczka z Górnikiem Łęczna w ramach 21. kolejki Betclic 1. Ligi.