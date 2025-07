Stal Mielec ma nowego defensora. Transfer potwierdzony

Stal Mielec wzmacnia defensywę. Pierwszoligowiec pozyskał właśnie Matiję Kavcicia z NK Celje. Słoweński obrońca trafił do drużyny Ivana Djurdjevicia na zasadzie rocznego wypożyczenia.

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Djurdjević

Oficjalnie: Matija Kavcić wzmocnił Stal Mielec

Stal Mielec aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Drużyna prowadzona przez Ivana Djurdjevicia została wzmocniona przez wiele interesujących nazwisk. W tym gronie znaleźli się m.in. Mario Losada czy też Bartosz Szeliga. Na ten moment jednak spadkowicz z PKO Ekstraklasy nie pokazał się z dobrej strony, ponieważ na inaugurację rozgrywek Betclic 1. Ligi został rozgromiony przez Wisłę Kraków (0:4).

We wtorkowe popołudnie Stal Mielec dopięła kolejny letni transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszone zostało przyjście Matiji Kavcicia. Słoweński defensor trafił do pierwszoligowca na zasadzie wypożyczenia z NK Celje. Umowa między klubami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

Stal Mielec będzie pierwszym zagranicznym klubem w karierze Matiji Kavcicia. Dotychczas 28-latek występował tylko w rodzimej lidze. Defensor do tej pory występował w takich zespołach jak: ND Gorica, NK Brda, NK Bravo czy też wspomniane NK Celje. Na papierze przeprowadzka Słoweńca do Betclic 1. Ligi wygląda bardzo interesująco.

Matija Kavcic w minionym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce NK Celje. Defensor nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Może się pochwalić tylko jedną asystą.