Górnik Zabrze ogłosił kolejny transfer! Kiedyś mówiono o nim wielki talent

Górnik Zabrze ogłosił kolejny transfer w zimowym okienku. Tym razem pierwszy zespół wzmocnił Michał Rakoczy. Pomocnik przeniósł się na Śląsk z innego klubu Ekstraklasy - Cracovii.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michał Rakoczy podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze ponownie jest bardzo aktywny na rynku transferowym. W poprzednich dniach sfinalizowali dwa ciekawe wzmocnienia. Do zespołu dołączył Lukas Sadilek ze Sparty Praga oraz Brandon Domingues z Realu Oviedo. Tym razem postanowili poszukać zawodnika na polskim podwórku. W czwartek wieczorem (8 stycznia) ogłosili, że kontrakt z klubem podpisał Michał Rakoczy.

Rakoczy to 23-letni ofensywny pomocnik, który jest wychowankiem Cracovii. W rundzie jesiennej nie miał zbyt wielu okazji na grę w drużynie Pasów. Łącznie uzbierał jedynie 122 minuty w czterech meczach we wszystkich rozgrywkach.

W poprzednim sezonie Rakoczy był wypożyczony do drugoligowego klubu w Turcji – MKE Ankaragucu. Pobytu za granicą nie będzie wspominał najlepiej pod względem sportowym. Drużyna spadła z ligi, a on sam rozegrał tylko 14 spotkań w lidze i zdobył jednego gola. Transfer do Górnika będzie dla niego okazją, aby ponownie wrócić do formy z przeszłości, gdy określano go jako wielki talent.

Rakoczy podpisał z Górnikiem Zabrze kontrakt do czerwca 2028 roku. W nowym klubie będzie występował z 36. numerem na koszulce. Po pierwszej części sezonu podopieczni Michala Gasparika zajmują 2. miejsce w Ekstraklasie z taką samą liczbą punktów co Wisła Płock.

– Kiedy dowiedziałem się, że dołączę do Górnika, to towarzyszyły mi duże emocje. To następny krok w naszej karierze i bardzo się z tego cieszę – powiedział Michał Rakoczy po podpisaniu kontraktu z Górnikiem Zabrze.