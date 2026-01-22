Nieoczekiwany kierunek? Śląsk Wrocław blisko ważnego wzmocnienia

Michał Mokrzycki najpewniej wkrótce zmieni barwy klubowe. Biuro prasowe ŁKS-u przekazało już, że zawodnik został zwolniony ze zgrupowania, aby udać się na testy medyczne.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Mokrzycki

Michał Mokrzycki blisko transferu do Śląska Wrocław

Michał Mokrzycki to zawodnik, który ma ważny kontrakt z ŁKS-em do końca czerwca tego roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że piłkarz zmieni pracodawcę pół roku wcześniej. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Bartosz Wieczorek na platformie X. Z kolei komunikat klubu z Łodzi również daje do myślenia.

Żurnalista TVPSport.pl ujawnił, że po byłego zawodnika Ruchu Chorzów zgłosił się Śląsk Wrocław. Tymczasem klub z Łodzi opublikował oficjalny komunikat dotyczący przyszłości piłkarza.

„W odniesieniu do doniesień medialnych informujemy, że Michał Mokrzycki otrzymał zgodę na opuszczenie zgrupowania pierwszej drużyny w Turcji w celu odbycia testów medycznych przed planowanym transferem do nowego klubu. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu wszystkich formalności” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnym profilu ŁKS-u na platformie X.

28-latek w tym sezonie wystąpił w 14 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie oraz jedną asystę. Łącznie na boisku spędził 1128 minut. Jeśli transfer z udziałem Mokrzyckiego stanie się faktem, przed zawodnikiem zapowiada się ciekawa rywalizacja. O miejsce w składzie będzie mógł walczyć między innymi z takimi piłkarzami jak Besar Halimi czy Maksymilian Dziuba.

Wrocławianie do ligowego grania wrócą w lutym. Już w pierwszej kolejce po przerwie Śląsk czeka interesujące spotkanie wyjazdowe z Ruchem Chorzów. Mecz odbędzie się 8 lutego o godzinie 14:30.