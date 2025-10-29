Spalletti przejmuje Juventus. Już wskazał pierwszy cel transferowy!

Juventus szykuje zmiany w środku pola. Włoskie media informują, że Morten Hjulmand ze Sportingu Lizbona znalazł się na liście życzeń Luciano Spallettiego, który po przejęciu zespołu ma otrzymać wzmocnienia w zimowym oknie transferowym.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti oczekuje konkretnych wzmocnień w środku pola

Luciano Spalletti przygotowuje się do przejęcia Juventusu po zwolnieniu Igora Tudora. Nowy trener jasno określił swoje priorytety transferowe. Według informacji z” La Gazzetta dello Sport” i „Tuttosport”, pierwszym celem będzie sprowadzenie klasycznego pomocnika odpowiedzialnego za budowanie gry.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch chce, by jego zespół lepiej kontrolował tempo meczu i potrafił utrzymywać się przy piłce pod presją. – Spalletti przywróci formę Koopmeinersowi, ale potrzebuje więcej opcji w środku pola – ocenił Walter Sabatini w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Najpoważniejszym kandydatem do wzmocnienia tej pozycji jest Morten Hjulmand, 25-letni pomocnik Sportingu Lizbona, który już wcześniej znajdował się w orbicie zainteresowań Juventusu. Duńczyk jest dobrze znany z występów w Lecce. Po transferze do Portugalii w 2023 roku stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a bilans 110 występów, 8 goli i 6 asyst robi wrażenie. W tym czasie Hjulmand zdobył ze Sportingiem dwa mistrzostwa Portugalii i krajowy puchar.

Styl gry Duńczyka idealnie odpowiada filozofii Spallettiego, bo łączy on dyscyplinę taktyczną z siłą fizyczną i umiejętnością kontrolowania tempa meczu. Włoskie media podkreślają jednak, że sprowadzenie zawodnika w styczniu będzie trudne, ponieważ Sporting nie zamierza łatwo pozbywać się jednego ze swoich liderów.

Według „Tuttosport”, alternatywami dla Hjulmanda są Ayyoub Bouaddi z Lille oraz Xaver Schlager z RB Lipsk. W kontekście prawej strony obrony Juventus obserwuje także młodego Anglika Brooke’a Norton-Cuffy’ego z Genoi.

