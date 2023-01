fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki po sezonie zostanie wolnym zawodnikiem. Po świetnej rundzie w barwach Fortuny Dusseldorf wokół niego ustawia się coraz więcej zainteresowanych klubów. Do tego grona dołączyła także Slavia Praga – informuje Tomasz Włodarczyk.

Dawid Kownacki nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Fortuną Dusseldorf

Napastnik liczy na angaż w klubie z wyższej półki

Polaka mają na radarach ekipy z Bundesligi

Kownacki zaliczy wymarzony transfer?

Wypożyczenie do Lecha Poznań na początku 2022 roku uratowało karierę Dawida Kownackiego. Znacząco pomógł on Kolejorzowi w zdobyciu mistrzostwa Polski, a po powrocie do Fortuny Dusseldorf stał się jej liderem ofensywy. Jesienią napastnik zgromadził na zapleczu Bundesligi sześć trafień, do których dołożył również sześć asyst. Ponadto, strzelił także bramkę w Pucharze Niemiec.

Siedmiokrotny reprezentant Polski podjął niedawno kluczową decyzję w sprawie swojej przyszłości. Nie zdecydował się on na przedłużenie wygasającego po sezonie kontraktu z Fortuną Dusseldorf, w związku z czym latem stanie się wolnym zawodnikiem. Kownacki liczy na angaż w klubie ze zdecydowanie wyższej półki.

I najprawdopodobniej do takiego dojdzie. Media informowały już wcześniej o poważnym zainteresowaniu ze strony dwóch ekip Bundesligi – Borussii Moenchengladbach oraz Mainz. Wokół Kownackiego ustawia się natomiast coraz dłuższa kolejka, bowiem trafił on również na radary Slavii Praga.

Na pierwszy rzut oka taki transfer nie byłby przesadnie hitowy, lecz Czesi walczą o mistrzostwo kraju oraz udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Możliwość gry w tych elitarnych rozgrywkach może okazać się kluczowa w kontekście jego decyzji.

