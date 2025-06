fot. Pressfocus Na zdjęciu: Aleksander Paluszek (z lewej)

Paluszek wybrał GKS Katowice. Śląsk żegna obrońcę

Śląsk Wrocław po spadku z Ekstraklasy dokonał pewnych zmian kadrowych. Wiadome było, że nie utrzyma wszystkich zawodników, chociażby ze względów finansowych. Władze klubu intensywnie pracują nad tym, aby odpowiednio wzmocnić zespół przed startem kolejnego sezonu. Jednym z celów było również zatrzymanie Aleksandra Paluszka, który nie wypełnił limitu minut, a co za tym idzie – jego umowa nie została przedłużona automatycznie.

Wynikało to wyłącznie z jego problemów zdrowotnych, gdyż w przeciwnym razie z pewnością dograłby poprzedni sezon do końca. Paluszek otrzymał propozycję od Śląska Wrocław, ale nie zdecydował się z niej skorzystać. Zamiast tego, postanowił przenieść się do innego klubu, który będzie występował w Ekstraklasie. Jego nowym pracodawcą został GKS Katowice.

We wtorkowy wieczór pojawiła się oficjalna informacja o transferze bezgotówkowym. GKS Katowice podpisał z Paluszkiem umowę do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Kudi szukał 🧐 i w końcu znalazł 🤝@a_paluszek01, witamy w GieKSie!



INFO 👉 https://t.co/0isqWnZosQ pic.twitter.com/elsYYyJ7yO — GKS Katowice (@_GKSKatowice_) June 24, 2025

24-latek w minionym sezonie zaliczył 23 występy dla pierwszej drużyny Śląska Wrocław, strzelając w tym czasie trzy bramki. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.