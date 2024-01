IMAGO / Gonzales Photo Na zdjęciu: Mateusz Kowalczyk

Mateusz Kowalczyk jest łączony z przejściem do Ekstraklasy

19-letni pomocnik nie trafi jednak do Śląska Wrocław

Lider tabeli ma bowiem inne cele transferowe

Mateusz Kowalczyk nie przejdzie do Śląska Wrocław

Duńskie media w ostatnich dniach przymierzały Mateusza Kowalczyka do Śląska Wrocław. 19-latek nie łapie się bowiem do składu Broendby IF i jest łączony z powrotem do Polski, gdzie w przeszłości przywdziewał koszulkę ŁKS-u Łódź.

Jak jednak poinformował Bartosz Wieczorek z telewizji “TVP Sport”, Wojskowi co prawda w styczniowym okienku transferowym zakontraktują nowego pomocnika, ale na pewno nie podpiszą umowy z Mateuszem Kowalczykiem.

Młodzieżowy reprezentant Polski nie trafi zatem do lidera PKO BP Ekstraklasy, choć niewykluczony jest powrót zdolnego piłkarza do Łódzkiego Klubu Sportowego.