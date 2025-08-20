Francuski skrzydłowy na celowniku Legii? Trop prowadzi do… Szkocji [NASZ NEWS]

W czwartkowy wieczór Legia rozpoczyna rywalizację ze szkockim Hibernianem, a stawką jest udział w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA. W tle polski klub szuka też nowych piłkarzy, a z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi do... Szkocji.

SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Elie Youan

Lewe skrzydło to najpilniejsza potrzeba

Ten dwumecz ma ogromne znaczenie dla (finansów) Legii. Nespodziewana porażka w poprzedniej rundzie Ligi Europy z AEK Larnaką sprawiła, że klub z Łazienkowskiej znów drży o dłuższy udział w europejskich pucharach. I choć Hibernian to nie Glasgow Rangers czy Celtic, to uważać na nich trzeba.



W tyle rywalizacji trwają też poszukiwania przez Legię nowych piłkarzy. O ile rozwiązano problem solidnej „szóstki” (Szymański i Arreiol), o tyle wciąż potrzebne są wzmocnienia na skrzydła, a lewoskrzydłowy to już kwestia niemal na wczoraj. Wprawdzie z boku boiska szansę dostaje Migouel Alfarela, ale Francuz nie czuje się tam dobrze i jego odejście tego lata jest całkiem prawdopodobne.



Goal.pl pisał wczoraj, że jest wstępne zainteresowanie ze strony dwóch francuskich klubów, opisywaliśmy też kulisy niedoszłego transferu Alfareli do Hibernianu. Co ciekawe, jak słyszymy, możliwy był(by) również transfer w drugą stronę. O co chodzi? Otóż dotarły do nas wieści, że Legia zainteresowała się francuskim lewoskrzydłowym Elie Youanem, piłkarzem… Hibernian, a więc czwartkowego rywala.

Na skrzydle Legii robiłby różnicę

Oczywiście, to że jest to piłkarz rywala to przypadek, bo Francuz miał trafić na celownik Legii jeszcze zanim los skojarzył ze sobą te dwie drużyny. A co to za piłkarz? Ma 26 lat i jest bardzo szybki. Potrafi też dryblować i ma bardzo dobrą technikę. Słowem, wypisz wymaluj profil jakiego szuka Legia.



Rozmawialiśmy z kilkoma osobami, które znają go z boiska i zgodnie mówią, że na skrzydle Legii robiłby różnicę. Oczywiście, są też pewne „ale” jak choćby ostatni sezon, w którym zagrał na wszystkich frontach 15 spotkań, strzelając dwa gole i zaliczając dwie asysty.

Sezon wcześniej było za to bardzo dobrze. 43 mecze w barwach Hibernianu, 10 goli i 10 asyst. To był najlepszy rok w jego karierze, a Hibernian zajął trzecie miejsce w lidze. Ale i w poprzednich sezonach, również grając w innych klubach, Francuz zawsze miał +10 licząc gole i asysty. Sezon 22/23 to 37 spotkań, 9 goli i 7 asyst. Rozgrywki 21/22 to 24 występy, 7 trafień i 4 asysty. Sezon 2020/21 to 34 spotkania, 5 goli i 8 asyst.

Kilkaset tysięcy na transfer i 400 tysięcy pensji

W niedawno rozpoczętym sezonie Youan ma bilans 6 spotkań, 1 gol i 1 asysta. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,5 mln euro (druga najwyższa wycena w drużynie), a jego kontrakt ze Szkotami obowiązuje jeszcze przez rok. Większość spotkań z tego sezonu zaczynał na ławce rezerwowych. Jest wychowankiem FC Nantes, a przed dołączeniem do szkockiej drużyny grał też w FC St. Gallen (Szwajcaria) i KV Mechelen (Belgia).



A wracając do poszukiwań stołecznego klubu na tę pozycję, to z kilku źródeł usłyszeliśmy, że za takiego gracza Legia jest w stanie zapłacić kilkaset tysięcy euro, a proponowana pensja to około 400 tysięcy euro netto rocznie.





