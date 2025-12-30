Real Madryt znalazł następcę Thibaut Courtois. To szwedzki bramkarz

Real Madryt widzi w Simonie Erikssonie idealnego następcę Thibaut Courtois. 19-letni szwedzki bramkarz w przyszłości może zastąpić belgijskiego golkipera między słupkami zespołu Królewskich - donosi hiszpański portal Defensa Central.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Simon Eriksson na celowniku Realu Madryt

Thibaut Courtois od lat uchodzi za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego bramkarza na świecie. Belgijski golkiper był głównym architektem wielu ostatnich sukcesów Realu Madryt, imponując fenomenalnymi interwencjami w najważniejszych momentach meczów w La Lidze i Lidze Mistrzów.

Jego spokój, refleks oraz gra na linii wielokrotnie ratowały zespół Królewskich w trudnych sytuacjach. Courtois ma już jednak 33 lata i choć przed nim jeszcze minimum kilka sezonów na najwyższym poziomie, to władze klubu z Santiago Bernabeu zaczynają powoli rozglądać się za następcą swojej gwiazdy.

Jak poinformował hiszpański serwis „Defensa Central”, Real Madryt wytypował już bramkarza, który w przyszłości mógłby wejść w buty Courtois. Chodzi o Simona Erikssona, występującego na co dzień w rodzimej drużynie – IF Elfsborg.

19-letni Szwed wyróżnia się znakomitymi warunkami fizycznymi, ponieważ mierzy aż 195 centymetrów wzrostu. Klub ze stolicy Hiszpanii bacznie monitoruje jego rozwój i nie wyklucza złożenia oferty w jednym z najbliższych okienek transferowych.

Simon Eriksson z powodzeniem występuje w barwach aktualnej ekipy od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Boras Arenę za 90 tysięcy euro z FC Stockholm Internazionale. W minionym sezonie rozegrał 22 spotkania, w których wpuścił 30 bramek oraz zachował 6 czystych kont. Kontrakt młodego golkipera z Elfsborgiem obowiązuje do 31 grudnia 2029 roku. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 500 tysięcy euro.